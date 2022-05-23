新华社华盛顿5月22日电 述评：唯利是图的“现代奴隶庄园”——美国私营监狱侵犯人权劣迹斑斑

新华社记者孙丁

美国动辄把“人权”挂在嘴边，可在今日美国，私营监狱却成为肆意侵犯人权的“现代奴隶庄园”。一些美国私营监狱运营商利欲熏心，对在押人员进行极限压榨，为牟取私利不择手段，其侵犯人权的斑斑劣迹令人触目惊心。

美国是世界上监禁人口最多的国家，同时监禁率也最高。据美国司法部下属司法统计局去年公布的数据，截至2019年底，美国有超过200万人被监禁或拘留，其中超过10万人被拘禁在私营监狱。有研究数据显示，从2000年到2016年，美国私营监狱囚犯数量占比翻了两番。美国加州大学洛杉矶分校美国史教授罗宾·凯利指出，美国之所以沦为一个名副其实的“监狱国家”，重要原因在于私营监狱大肆敛财、公共监狱私有化、穷人成为监禁和压榨对象。

在“利润高于一切”的资本思维作用下，美国私营监狱“精打细算”控制成本，挖空心思压榨在押人员，导致监狱内起居饮食环境恶劣、流血暴力横行等种种恶果。法国阿尔斯通公司前高管弗雷德里克·皮耶鲁齐在其著作《美国监狱》中，曾大量披露其亲身经历的美国私营监狱聚敛无厌的黑幕。喝水要先买塑料杯；电视只有画面，想听声音要在看守所商店买收音机和耳机……花钱，永远都在花钱！皮耶鲁齐被关押在美国私营监狱期间，还亲眼见到，囚犯之间经常拿着刀具斗殴，有人自杀、有人被强奸、有囚犯在食物中藏着锋利的玻璃碎片企图谋杀他人，还有囚犯因缺乏治疗而死亡……据美国《淘金者》周刊报道，美国私营监狱中发生的囚犯袭击事件比公立监狱多28%，私营监狱“已变成危险和堕落的堡垒”。

为了确保“财源”，美国私营监狱使出各种手段，大搞实质上的政商勾结。据美国《新闻周刊》网站报道，为确保获得关押和监视非法移民的合同，美国私营监狱巨头GEO集团每年都要游说美国国会议员，并向其提供大量政治献金。据美国媒体披露，令人瞠目结舌的是，在美国政府和私营监狱签订的合同中，美国政府往往还需要保证私营监狱的囚犯入住率达到一定标准，否则还需要额外付钱。2011年，美国亚利桑那州就因为没有让私营监狱企业管理和培训公司下属私营监狱达到97%入住率，而向该公司支付了300万美元。凯利指出，美国当局还通过起诉未成年人的法律，用源源不断的资源来“生产囚犯”。如此立法，显然只会让美国私营监狱运营商大赚特赚，GEO集团等多家美国私营监狱运营商都靠拘禁包括儿童在内的移民发家。

美国私营监狱侵犯人权的斑斑劣迹，令“美式人权”的虚伪大白于天下。美国人权治理表现如此不堪，美国政府还有什么脸面打着“人权”的旗号在国际社会招摇撞骗，对他国指手画脚？

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