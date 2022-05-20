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王毅与拉美三国外长谈中拉关系

2022年05月20日23:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月20日电 2022年5月20日，国务委员兼外长王毅在同乌拉圭外长布斯蒂略、厄瓜多尔外长奥尔古因、尼加拉瓜外长蒙卡达通电话时，就发展中拉关系阐述了中方的立场和观点。

　　王毅表示，中国同拉美和加勒比国家虽然相距遥远，但具有广泛共同利益，始终相互支持帮助。中拉合作是互利共赢的南南合作。中方高度重视乌拉圭、厄瓜多尔、尼加拉瓜等国家在地区事务中的独特影响，赞赏三国为推动中拉关系发展所作积极贡献，希望继续深化各领域务实合作，促进中拉关系再上新台阶。

　　王毅说，我们反对一些国家固守冷战思维，企图以意识形态对抗来分裂国际社会。中国同拉美的合作是平等互利的合作，没有任何地缘政治考虑，不谋求针对谁或取代谁，也不应受第三方的干扰和影响。

　　王毅表示，习近平主席从携手构建人类命运共同体高度，提出了全球发展倡议和全球安全倡议，为全球发展和安全事业给出中国方案，得到包括拉美和加勒比地区在内的100多个国家的热烈响应。面对后疫情时期各种全球性挑战，中拉要共同维护联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则，切实维护中拉的主权、安全和发展利益。中方愿与拉美和加勒比各国加强在国际和多边事务中的协调配合，共同高举多边主义旗帜，促进国际社会团结合作，为复杂多变的国际形势注入更多正能量。

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(责编：岳弘彬、袁勃)

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