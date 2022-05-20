新华社北京5月20日电 2022年5月20日，国务委员兼外长王毅应约同厄瓜多尔外长奥尔古因通电话。

王毅表示，今年2月，拉索总统出席北京冬奥会开幕式并成功访华，两国元首就双边关系发展达成重要共识。中厄有着广泛共同利益，双方合作是相互尊重、相互帮助、相互支持的南南合作，取得重要成果，拥有光明前景。厄即将迎来独立战争胜利200周年纪念日，相信在新的发展道路上将不断取得新成就。

王毅表示，双方要夯实政治互信，加强协调配合，继续从战略高度和长远角度看待发展两国关系，在各自核心利益问题上加强相互支持。感谢厄瓜多尔始终坚持一个中国原则，支持中方维护国家主权、安全、发展利益。双方应在多边舞台加强协同配合，捍卫真正的多边主义，携手共建人类命运共同体。

王毅表示，中方愿同厄方继续推进高质量共建“一带一路”合作，积极商签“一带一路”合作规划，共同打造健康、数字、绿色丝绸之路等新增长点，推动两国务实合作不断提质升级，更好造福两国人民。

奥尔古因表示，厄中友好已根植于两国人民，任何国际势力都不能撼动。厄高度重视发展对华关系，坚定支持一个中国原则，愿同中方加强战略沟通，巩固政治互信，推动厄中全面战略伙伴关系积极向前发展。感谢中方在抗疫、卫生、基础设施建设等领域给予厄大力支持，愿与中方持续深化共建“一带一路”合作，加快自贸协定谈判进程，丰富两国各领域务实合作内涵。

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