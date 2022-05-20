新华社北京5月20日电 2022年5月20日，国务委员兼外长王毅应约同乌拉圭外长布斯蒂略通电话。

王毅表示，中乌关系政治基础稳固，经贸务实合作成果丰硕，发展前景良好。乌拉圭作为最早参与“一带一路”倡议的南方共同市场国家，先后加入亚投行和金砖国家新开发银行，为两国双多边合作提供了重要动力。

王毅表示，疫情发生之后，两国携手抗疫、共克时艰。乌是最早就中方抗疫表达声援并提供物资援助的拉美国家之一，中方也始终心系乌方抗疫，在防护物资和新冠疫苗方面，为乌方提供有力支持。

王毅表示，中方愿同乌方一道，深化政治互信，推动中乌合作提质升级，在国际和地区事务中加强沟通协作。希望双方尽早签署共建“一带一路”的合作规划，愿助力乌方成为南美物流中心。中方愿同乌方共同将科技创新打造为两国合作新亮点，扎实推进经贸务实合作，欢迎更多的乌拉圭农牧产品和高附加值产品进入中国市场。

王毅表示，习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，从构建人类命运共同体高度，为全球发展和安全事业提出中国方案，中方真诚欢迎乌方早日加入上述倡议，携手应对全球性挑战。

布斯蒂略表示，乌中关系取得长足发展，前景广阔。虽然乌中相距遥远，国情和体量不同，但已经成为大小不同、国情不同国家之间友好合作的典范。乌坚定支持一个中国原则。乌方欢迎并赞赏习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，这与乌外交政策理念高度契合。明年两国将迎来建交35周年，期待与中方加快自贸合作进程，推动共建“一带一路”框架内务实合作再上一层楼，加强多边事务协作，不断提升两国战略合作水平。

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