新华社北京5月20日电2022年5月20日，国务委员兼外长王毅同尼加拉瓜外长蒙卡达通电话。

王毅表示，中尼复交半年来，我们高速度、高标准推动双方合作取得“开门红”，充分表明中尼复交顺应历史大势和时代潮流，符合两国和两国人民根本利益。中方视尼方为值得信赖的重要伙伴，坚定支持尼方主权、独立和民族尊严，尊重尼方自主选择的发展道路。赞赏尼方恪守一个中国原则，反对任何形式“台独”行径，在涉及中国核心利益问题上坚定支持中方立场。

王毅说，中方愿在共建“一带一路”框架下同尼方加强发展战略对接，把互补优势转化为合作动力。中方坚定支持尼经济社会发展，将继续为尼方抗击新冠疫情提供帮助，期待双方加快商签两国自贸协定“早期收获”安排，并在此基础上启动自贸协定谈判。中方鼓励有实力、信誉好的企业积极参与尼经济建设，愿同尼方共同推进文化、教育等领域合作，支持在尼高校开办孔子学院，并加强地方交往，不断夯实两国友好的民意和社会基础。

王毅表示，中尼两国共同致力于维护公平正义，反对单边主义和强权政治，支持国际关系走向民主化。中方愿同尼方加强在国际事务中沟通配合，共同高举多边主义旗帜，促进国际社会团结合作，落实好全球发展倡议和全球安全倡议，推动构建人类命运共同体。

蒙卡达表示，世界上只有一个中国，尼方将继续毫不动摇坚持一个中国原则。复交以来，双边关系实现高水平快速发展。尼方感谢中方对尼抗疫和经济社会发展提供的巨大帮助。尼方高度认同中方提出的一系列国际倡议，愿支持并加入全球发展倡议、全球安全倡议，希同中方深化各领域务实合作，加强在国际事务中协调配合，共同反对霸权主义，推进世界多极化进程，维护世界和平与安全。

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