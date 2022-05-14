新华社北京5月14日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京14日与芬兰总统尼尼斯托通电话，双方就芬兰申请加入北约的意向进行了交流。七国集团外长14日在德国发布共同声明，承诺将继续为乌克兰提供军事、金融和经济支持。

——俄罗斯总统普京14日与芬兰总统尼尼斯托通电话。据克里姆林宫网站消息，双方就芬兰申请加入北约的意向进行了坦诚交流。普京强调，放弃传统的军事中立政策是一个错误，芬兰的安全没有受到威胁。芬兰外交政策的变化可能对多年来本着睦邻合作精神建立的俄芬关系产生负面影响。

——芬兰总统办公室14日发布消息说，芬兰将在未来几日内申请加入北约。尼尼斯托说，他与普京当天的谈话是直接和坦率的。通过加入北约，芬兰加强自身的安全，承担起自己的责任。今后芬兰仍然希望以正确和专业的方式处理与邻国俄罗斯的实际问题。

——俄罗斯外交部副部长格鲁什科14日表示，如果北约将核武器向俄边境推近，俄将采取适当预防措施加以应对。格鲁什科说，面对芬兰和瑞典可能加入北约，俄方不会无动于衷，也不会冲动决定应对措施，而是要对北约新一轮扩张后形成的新力量部署进行全面认真的分析。加入北约不符合芬兰和瑞典两国利益，也不利于维护欧洲的安全与稳定。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰副总理韦列修克14日说，乌克兰正就从马里乌波尔亚速钢铁厂撤离60人同俄方进行谈判。韦列修克说，目前在亚速钢铁厂有数百名伤员需要救治。乌方认为应首先撤离60名重伤员和医护人员。

——七国集团外长14日在德国发布共同声明，承诺将继续为乌克兰提供军事和国防、金融和经济支持，重申将支持乌重建工作。声明表示，将进一步加大对俄制裁力度，包括限制俄金融体系、施加针对个人的制裁等。该集团成员将加快降低并尽早摆脱对俄进口能源的依赖，从而限制俄罗斯的外汇流入。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫14日通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军165架飞机、125架直升机、858架无人机、304套防空导弹系统、3051辆坦克和其他装甲车、372台多管火箭炮、1507门野战火炮及迫击炮和2898辆特种军用车辆。（参与记者：陈静、耿鹏宇、李超、李铭、李东旭）

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