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金砖国家倡议携手应对气候变化

2022年05月14日18:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月14日电 金砖国家应对气候变化高级别会议13日以视频形式召开，倡议携手应对气候变化，共同探讨加快低碳和气候韧性转型、实现可持续、平衡和包容性复苏发展的道路。

　　生态环境部部长黄润秋在致辞中表示，金砖各国始终关心人类共同的未来，是应对气候变化领域的重要力量。中方举办金砖国家应对气候变化高级别会议，愿与金砖各国一道，发扬开放包容合作共赢的金砖精神，共同维护多边主义，推动全面有效落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，携手构建合作共赢、公平合理的全球气候治理体系，共同保护好我们赖以生存的地球家园。黄润秋还介绍了中国的气候政策和行动。

　　中国气候变化事务特使解振华表示，中方愿全力支持《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）候任主席国埃及举办一届成功的缔约方会议，期待与各方一道将COP27打造成为以实施为主题，以适应和资金为成果亮点的一次大会。

　　会议由中方主办，邀请巴西、俄罗斯、印度和南非的应对气候变化主管部门部长级代表参会。金砖各国就加快低碳和气候韧性转型、推进气候多边进程、强化应对气候变化领域团结协作等内容进行了深入交流，达成了广泛共识。会议审议并通过了《金砖国家应对气候变化高级别会议联合声明》。

(责编：胡永秋、赵欣悦)

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