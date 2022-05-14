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中国驻美使馆发言人就美方不当涉港言论发表谈话

2022年05月14日17:07 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月13日电 中国驻美国大使馆发言人13日就美方日前一系列涉港不当言论发表谈话，对美方干涉中国内政和司法主权的行为表示坚决反对。

　　该发言人说，5月12日，美国国务院发表声明，5月13日，美国国会众议院议长佩洛西在《华盛顿邮报》发表署名文章，先后对香港警方对相关人员采取的正当执法行动诋毁抹黑，并无理指责攻击香港国安法颁布实施和中方治港政策。美方有关表态严重干涉中国内政和司法主权。中方对此坚决反对。

　　该发言人说，香港是法治社会，任何组织和个人都不能凌驾于法律之上，所有违法行为都应当受到法律的惩处。相关人员涉嫌串谋勾结外国或境外势力危害国家安全，性质恶劣。香港警方采取的行动体现了有法必依，违法必究。

　　该发言人说，香港国安法的颁布实施恢复了香港的安全和稳定，确保了香港居民的正当合法权益。但美方特别是一些议员政客，长期打着“民主”“人权”“自由”的幌子，为乱港分子撑腰打气，破坏香港繁荣稳定，遏制中国发展。任何外部干预势力的污蔑抹黑都阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的历史大势。美方的图谋不会得逞。

　　该发言人说，中方敦促美方认清形势，切实尊重中国主权，停止干预香港事务，停止干扰香港法治，停止干涉中国内政。

(责编：胡永秋、赵欣悦)

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