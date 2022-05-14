新华社北京5月14日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基13日说，为解救被困在马里乌波尔市亚速钢铁厂的乌军伤员，乌方正与俄罗斯进行“非常艰难的谈判”。俄罗斯国防部长绍伊古与美国国防部长奥斯汀13日通电话，这是自俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动以来两国防长首次通电话。

——泽连斯基13日夜间在视频讲话中说，没有人能够预测乌俄之间的冲突会持续多久。乌克兰正与俄罗斯进行“非常艰难的谈判”，试图解救被困在马里乌波尔市亚速钢铁厂的乌军伤员。他说，乌克兰13日击落了第200架俄罗斯战机，俄罗斯在坦克、装甲车、直升机和无人机方面损失惨重。乌军已经从俄军手中夺回了一些城镇和村庄，这些地区电力、自来水和通信的恢复工作正在进行中。

——乌克兰副总理韦列修克13日在社交媒体发文称，为解救被困在亚速钢铁厂的乌方军人，乌俄双方的谈判非常艰难，结果或许不会让所有人感到满意。据乌克兰国家通讯社报道，约600名受重伤的乌军人被困在亚速钢铁厂内，乌方提出用俄军被扣押人员交换这些伤员。韦列修克曾表示，目前乌方无法通过军事手段解除俄军对亚速钢铁厂的封锁。

——乌克兰国防部长列兹尼科夫13日在社交媒体发文称，乌俄冲突正在进入一个“新的、持久的”战争阶段，接下来数周对于乌方而言将“极其艰难”。列兹尼科夫表示，乌克兰的苏制武器库存将在高强度的战争中迅速耗尽，乌克兰正从西方伙伴那里获得重型武器。此外，超过1500名乌克兰士兵正在或即将接受训练，以掌握西方伙伴国家提供的武器装备。

——俄罗斯国防部长绍伊古与美国国防部长奥斯汀13日通电话。这是自俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动以来两国防长首次通电话，双方讨论了包括乌克兰局势在内的国际安全热点问题。美国国防部发言人柯比当天发布简短声明说，奥斯汀在通话中敦促“立即”在乌克兰实现停火，并强调美俄两军保持沟通渠道畅通的重要性。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫13日通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军165架飞机、125架直升机、845架无人机、304套防空导弹系统、3039辆坦克和其他装甲车、369台多管火箭炮、1498门野战火炮及迫击炮和2882辆特种军用车辆。（参与记者：李东旭、李铭、李奥、邓仙来）

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