人民网华盛顿5月14日电 （记者李志伟）当地时间5月13日，中国驻美国大使秦刚走访佐治亚州梅肯市卫斯理安女子学院。秦刚表示，要通过教育和人文交流增进两国人民之间的相互了解、理解和信任，消除误解。

秦刚说，卫斯理安学院在中美交往史上、特别是增进两国人民友谊方面具有特殊意义。访问这里就是要支持、推动两国友好交往持续下去。多年来，当地美民众通过在卫斯理安学院求学的宋氏三姐妹了解了当时积贫积弱的中国和那时的中国女性。如今新时代的中国女性更加独立自强，她们热爱家庭，热爱工作，热爱国家，热爱和平，能顶半边天。

秦刚表示，如今两国都有很多留学生在对方国家求学，很多学校开展了交流合作，包括纽约大学、杜克大学也在华设立了分校。希望疫情过后，有更多美国民众特别是年轻人去中国旅游、工作、生活。我们要通过教育和人文交流增进两国人民之间的相互了解、理解和信任，消除误解，特别是引导教育年轻一代了解中美两国交往的历史和现实，为中美关系早日重回正轨夯实民意基础，开启未来正确之路。中美利益深度交融，开展合作、寻求共赢符合两国人民根本利益。

卫斯理安女子学院创立于1836年，是全球第一所向女性颁发学位的高等学府，宋氏三姐妹宋蔼龄、宋庆龄、宋美龄曾先后在该校就读。校长福勒长期致力于中美高校教育交流合作，担任宋庆龄基金会海外理事，是备受尊敬的大学领导者和女性教育推动者。据悉，今年夏天，学院将与宋庆龄基金会合办宋庆龄、孙中山纪念展览，庆祝宋庆龄基金会成立40周年。展览将在北京宋庆龄故居和卫斯理安学院同步举办。

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