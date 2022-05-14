人民网韩国5月14日电 （记者张悦）“用‘蓝色杯’开启无废济州之旅吧！”在济州国际机场到达大厅的一家咖啡店前，一个蓝色标语牌十分引人注目。

咖啡店内的消毒柜中整齐摆放着一排排蓝色的共享保温杯，游客只需用韩国的即时通讯软件扫码，便可以在7天内免费使用共享保温杯。济州岛内已有42家咖啡店提供租借和退还共享保温杯服务。这些咖啡店还会为使用共享保温杯购买饮料的游客提供不同程度的优惠。

推出共享保温杯服务的是一家名为“蓝色杯”的济州公益创业企业。该企业负责人韩静姬介绍说，2018年，济州岛共有1856家咖啡店，据韩国环境部的数据显示，岛内每年产生约6300万个一次性纸杯垃圾。而济州岛的人口仅约68万，人均生活垃圾排放量居韩国第一位。为降低济州岛的垃圾排放，践行绿色观光理念，该企业推出了共享保温杯项目。

为了不给游客增加负担，目前“蓝色杯”对游客免除使用费，只需通过类似微信支付的韩国即时通讯软件扫码支付押金即可领走。但如果游客超过7天还没有退还“蓝色杯”，公司将通过即时通讯软件自动扣除押金。

韩静姬称，为了保证共享保温杯的卫生，保温杯采用便于清洗的无死角设计，企业会对回收的保温杯进行清洗和消毒之后再发放给合作的咖啡店。杯子在被顾客租借前会一直存放在消毒柜中。

使用过“蓝色杯”的游客全真洙表示，“这个杯子不仅能保温也能保冷，比一般一次性杯子更加适合旅游。而且造型十分可爱，使用时不仅能在咖啡店享受优惠，还可以为环保尽一份力，我感到很有意义。”

近年来，韩国年轻人的环保意识不断提升。为了践行环保，许多年轻人选择使用共享保温杯，并且十分乐于分享自己的环保经验。“共享保温杯是践行‘无废旅游’的一种尝试。希望来到济州岛的游客能够分享自己的环保体验，传递环保理念，感召更多的人和企业为打造‘无废景区’贡献力量。”“蓝色杯”企业负责人韩静姬表示。

(责编：艾雯、刘慧)