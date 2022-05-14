人民网里约热内卢5月13日电 （记者毕梦瀛、吴杰）5月13日，中国驻累西腓总领馆、巴西彼得罗利纳市、中国内江市三方交流会以视频方式举行。严宇清总领事、彼得罗利纳市市长西蒙·杜兰多、内江市副市长陈建军出席并致辞。内江市副秘书长周宁、经济合作局副局长钱海、总领馆副总领事王可等与会。

彼得罗利纳市农业发达，以盛产巴西最甜美水果著称，是全巴西最大的出口水果产区和葡萄示范产区，巴西99%的葡萄和76%的芒果均产自该地。中国四川省内江市因盛产蔗糖而拥有“甜城”的美誉，内江市地处成都、重庆两个特大城市的几何中心，是西部陆海新通道和长江经济带物流枢纽，产业基础雄厚，经济发展后劲十足。

严宇清表示，内江市与彼得罗利纳市既有相似性又有互补性，希望两市增进相互了解，构建多元合作模式；深化互学互鉴，提升城市治理水平；推进友好关系，促使合作提质增效。总领馆将继续为双方开展经贸合作和人文交流牵线搭桥。

杜兰多表示，本次交流活动对彼得罗利纳市具有历史性意义。希望同内江市加强农产品贸易合作，推动更多彼得罗利纳市优质水果进入中国乃至亚洲市场。同时，彼得罗利纳市风电资源富足，也希望同中方在新能源、绿色生态等领域开展合作。此外，彼得罗利纳市重视扶贫、就业、普及教育等方面工作，愿同中方进一步加强人文教育领域的交流。

陈建军表示，内江市自古人文荟萃，文化积淀深厚，正大力实施产业强市、开放引领、创新驱动；聚力建设产业内江、生态内江、“甜蜜”内江。内江市愿同彼得罗利纳市建立不同层级的长期合作交流机制，开展教育领域交流合作，加强民间友好交往，共同深化经贸合作，共谋互利共赢。

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