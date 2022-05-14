李晓龙 乔岩

新华社布拉柴维尔5月13日电（李晓龙 乔岩）金沙萨消息：联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）南部战区司令贾瓦德13日高度评价中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队为刚和平稳定和人道主义救援工作做出的突出贡献。

贾瓦德当天在位于南基伍省布卡武地区的中国二级医院视察，并看望慰问了维和医疗分队全体官兵。贾瓦德高度评价医疗分队为刚果（金）和平稳定做出的突出贡献，指出中国二级医院是南部战区的重要组成部分，不仅为任务区军事和民事人员提供了杰出的医疗服务，也为当地民众提供人道主义救援。

贾瓦德说，希望中国维和医疗分队在认真做好疫情防控、确保自身安全的基础上，高标准完成联合国赋予的各项任务。维和医疗分队表示，将认真落实联刚稳定团指示要求，忠实履行维和使命，为维护世界和平贡献更多中国力量。

中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队主要担负为任务区联合国人员提供医疗服务保障、为驻在国提供必要的紧急医疗援助等任务。自2021年10月抵达任务区以来，医疗分队做到了医疗无差错、医患无感染、安全无事故。

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