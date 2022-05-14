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中国和塞浦路斯签署高等教育与科研合作谅解备忘录

2022年05月14日10:50 | 来源：新华网
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新华社尼科西亚5月13日电（记者郭明芳）中国驻塞浦路斯大使刘彦涛13日受中国教育部委托与塞浦路斯教育部长普罗德罗莫斯·普罗德罗穆签署《中华人民共和国教育部与塞浦路斯共和国教育文化体育和青年部关于高等教育与科学研究合作的谅解备忘录（2022-2026年）》。

此次签署的备忘录共有11项条款，涵盖语言教学和研究、联合学位和学历学位互认、在线教育、教育代表团交流、政府奖学金、高等教育机构交流等7个主要合作领域。

刘彦涛在签字仪式前的致辞中表示，自2012年两国首次签署高等教育与科学研究合作协议以来，中塞高等教育与科学研究领域合作发展迅速，成果丰硕。两国许多高校积极开展联合办学、联合科研、学生交换等合作，推动两国高等教育实现了优势互补、共同发展。

普罗德罗穆表示，两国续签高等教育与科研合作谅解备忘录体现了双方进一步加强高等教育合作的决心，彰显了塞中两国人民的传统深厚友谊。他说，当前，塞正努力打造东地中海地区的高等教育和科学研究中心，中国是全球高教、科研和创新中心之一，鼓励和推动对华高等教育合作是塞优先方向。

双方还就在塞开办第二家孔子学院、设立中国文化中心、两国高校硕士研究生联合培养项目、加强在塞传播中文和中华文化、两国青年交流等深入交换了意见。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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