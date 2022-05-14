本报北京电 （记者彭训文）日前，新疆维吾尔自治区人民政府召开“新疆宗教信仰自由状况”视频宣介会，多名穆斯林群众和宗教界人士代表通过视频连线，面向全球60多个国家、国际组织及境内外50多家媒体，分享了他们度过斋月及肉孜节的情况，安宁、祥和、圆满、幸福是大家的共识。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相介绍，4月3日至5月2日，新疆各族穆斯林度过斋月。5月3日肉孜节当天，自治区政府规定放假1天，各族群众烹羊宰牛、载歌载舞，共同庆祝佳节，“人们分享美食、互送祝福，气氛融洽，这是新疆尊重和保障宗教信仰自由的生动展示。”

艾提尕尔清真寺哈提甫麦麦提·居马在宣介会上说，艾提尕尔这座拥有550多年历史的清真寺，每天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼、宵礼都会准时进行礼拜活动，肉孜节当天更是吸引几千名各族群众在寺前的广场上跳“萨玛舞”，分享节日喜悦。

“穆斯林的风俗习惯得到充分尊重，不仅体现在肉孜节上。”乌鲁木齐市洋行清真寺伊玛目木哈提热木·西日甫说，清真寺周边的穆斯林结婚，从民政部门领完结婚证后，会邀请他主持“尼卡”仪式。有人去世了，他去穆斯林殡葬服务中心按照宗教习俗给亡人举行站礼仪式。

徐贵相表示，一段时间以来，国际社会对新疆宗教状况有很多的误读和误解，特别是近年来美国连续发布国际宗教自由报告，诬称新疆迫害宗教界人士、限制宗教信仰自由、打压穆斯林等，这些谎言谬论完全不符合实际，“我们愿意进一步向国际社会讲述新疆真实故事，增进彼此的了解和共识，也更期待大家到新疆来实地考察，见证繁荣景象，感受美好生活。”

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