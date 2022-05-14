■ 严 瑜

世界卫生组织最新数据显示，截至北京时间5月13日零时零分，全球累计新冠肺炎确诊病例逾5.1亿例，累计死亡病例超过625万例。持续上升的病例数给世界各国再次敲响警钟。

在新冠病毒不断变异、全球疫情形势依然严峻的当下，某些国家放松甚至取消防疫措施，采取“与病毒共存”模式，鼓吹“群体免疫”“自然免疫”。这些“躺平”者大抵分为两类：一类“彻底躺平”，一类“渐进躺平”。尽管“躺平”姿态不尽相同，但动因大抵相似——既找不到有效的防疫之策，又面临经济下行压力，还有“长期抗疫却收效甚微”的疲惫心态、“变异毒株致病性弱”的侥幸心理等。多重因素叠加，有些国家索性一“躺”了之。

解除口罩令、不再要求保持社交距离、关闭新冠病毒检测点……那些“躺平”国家在放宽防疫措施后，真的就安枕无忧吗？

以美国为例，由于取消口罩令、放松室内限制措施，美国多州4月新冠肺炎确诊病例数攀升。当地时间5月12日，美国总统拜登通过白宫官网宣布，美国新冠肺炎累计死亡人数突破100万，标志着“一个悲惨的里程碑”。美国舆论认为，统计疏漏、死亡证明不准确等因素导致这一数字很可能被低估了。美国广播公司援引美国一名政府高级官员的预测称，今年秋冬季可能将有多达1亿美国人感染新冠病毒。至于英国、澳大利亚等宣称“与病毒共存”的国家，同样处在势头猛烈的疫情回潮中。事实表明，“躺平”的直接后果是疫情不断反复，民众的身体健康与生命安全面临巨大危险。

“躺平”带来的恶果远不止于此，还引发了一连串“后遗症”——

医疗系统承受重压。据英媒报道，自今年2月英国政府取消一系列防疫措施以来，创纪录的确诊率使英国多地医院进入“严重危机状态”，英国国民健康服务体系的等待手术人数创历史新高，非紧急情况等候治疗的患者多达600万人。

经济复苏步履滞缓。美国商务部经济分析局4月下旬公布的数据显示，美国经济今年一季度出现萎缩，是自2020年二季度以来最疲软的一个季度。在欧盟，尽管多国希望通过放松疫情管控来刺激经济，但俄乌冲突使亟待摆脱新冠肺炎疫情困扰的欧洲经济雪上加霜。欧盟统计局4月底公布数据称，今年一季度欧元区经济增长放缓。

社会问题层出不穷。据美媒报道，由于政府抗疫不力，美国已有超过20万名儿童沦为“新冠孤儿”，其中少数族裔占比高达65%。还有调查显示，疫情期间，近20%的美国家庭花光了全部积蓄，大量民众长期失业，社会不稳定因素增加，美国民众的焦虑感和无力感进一步凸显。澳大利亚联邦议会参议院新冠特别委员会日前发布报告称，由于澳政府未能有效做好防疫工作，该国养老院等机构出现了过多本可避免的新冠肺炎确诊和死亡病例。

更令人担忧的是，上述“后遗症”已成为“躺平”国家的普遍现象。伴随经济全球化大潮，各国越来越相互依存、休戚与共，“躺平”危害的不仅是某些国家自身，还给全球民众带来更多公共卫生隐患，给全球抗疫进程造成负面影响，给世界经济复苏形成新的阻碍。因“躺平”而加剧的疫情蔓延之势，也将给广大发展中国家增添更严峻的防疫压力。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗指出，新冠肺炎疫情是一个全球性的问题，现在不是从疫情防控中退缩的时候，而是真正加强已经到位的防疫工作的时候。眼下，疫情远未结束，“躺平”的实质是对生命的漠视和不作为，只会酿出更多人祸，绝非战胜疫情的正解。

新冠肺炎不是“大号流感”，“躺平”不可能“躺赢”，而且会付出惨痛代价。面对新冠病毒，世界各国唯有坚定抗疫信念，采取科学方法，加强团结合作，方能最终战而胜之。

（作者为本报评论员）

(责编：艾雯、徐祥丽)