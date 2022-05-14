□贾平凡

乌克兰危机暴露出全球安全治理出了大问题。在号称擅长治理的欧洲，出现这么严重的安全危机，恰恰说明一些国家的安全政策失败、观念落伍、思维僵化。一些国家手里拿的是全球化时代的智能手机，脑子里的操作系统却还是上世纪的冷战思维。如此这般，欧洲安全出现“死机”就不足为怪了。

纵观当今世界，新冠肺炎疫情延宕，俄乌冲突愈演愈烈，“新冷战”逆风不断，霸权强权主义横行，世界分裂对抗之势加剧，国际政治、经济、安全秩序危机四伏，和平与发展的时代主题面临前所未有的严峻挑战。

面对百年变局和世界乱局，人类应如何破解全球安全的系统性难题？作为一个负责任大国，中国一直在为世界和平奔走，为国际安全尽力。

日前，中国外交部副部长乐玉成在“求和平、促发展：全球20国智库在线对话会”上答问时指出：避免安全“死机”的办法就是更新“操作系统”，用习近平主席提出的全球安全倡议替换冷战思维。具体而言要做到三个一：树立一种意识，就是各国是休戚与共的命运共同体意识；把握一个原则，就是各国安全不可分割的原则；同走一条道路，就是相互尊重、和平共处之道。

在全球化时代，没有哪个国家能置身事外而独善其身，也没有哪个国家能包打天下来实现所谓的绝对安全。世界各国相互关联、休戚与共，这是全球安全倡议的内在需求。只有摒弃弱肉强食、穷兵黩武的霸道做法和一切形式的冷战思维与零和博弈理念，营造公道正义、共建共享的安全格局，才能实现普遍安全和共同安全。

长期以来，个别国家出于维护全球霸权的一己之私，肆意践踏国际公认的国际法准则，不断破坏国际秩序，通过搞乱世界来谋取所谓绝对战略优势：

——大搞双重标准，一边要求别人尊重主权，一边粗暴干涉别国内政；一边批评别国违反国际法，一边对国际规则合则用、不合则弃，甚至另搞一套所谓“基于规则的秩序”，把自己的家法帮规凌驾于国际法之上。

——拉帮结伙，搞“小圈子”，给别国贴标签，炮制“民主对威权”的荒唐叙事，甚至以意识形态划线，挑动大国对抗，分裂国际社会。

——动辄对不顺从自己的国家实施单边制裁，“拱火”“递刀”，使矛盾扩大化、复杂化，用制造乃至扩大危机的办法来应对危机。

这些不负责任的做法，不仅无助于国际社会应对共同挑战，还会把人类引向更大的灾难。

安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。事实一再证明，冷战思维只会破坏全球和平框架，霸权主义和强权政治只会危害世界和平，集团对抗只会恶化安全态势。世界各国只有用全球安全倡议替换冷战思维，把共同安全放在心上，把道义责任扛在肩上，把平等尊重落实在行动上，才能实现长久安全，也才能共创人类美好未来。

(责编：杨光宇、牛镛)