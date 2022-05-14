本报记者 高 乔

近日，西非国家经济共同体参谋长委员会特别会议在加纳首都阿克拉开幕，主要讨论应对本地区的暴力极端主义等议题。加纳国防部长尼蒂武在会上表示，过去3年，西非地区共发生5306起与恐怖活动有关的袭击，造成至少16726人丧生，数千人受伤，数百万人流离失所。

恐怖势力蔓延

西非地区的恐怖主义和宗教极端势力主要分为西非国家本土组织和“基地”组织在非洲国家的分支。西非国家本土组织有尼日利亚的“博科圣地”、马里的“伊斯兰捍卫者”“西非圣战统一运动”等；“基地”组织分支有“伊斯兰马格里布基地组织”等。专业人士指出，近年来，在西方国家和西非各国政府联合对恐怖势力展开严厉打击的情势下，西非地区恐怖组织呈现出分散化、多中心化、跨境化和共生化的趋势。

“武装冲突地点和数据”项目数据显示，2021年，非洲恐怖主义活动呈现出明显的外溢特征。非洲联盟反恐研究中心代主任伊德里斯·拉拉利表示，当前恐怖主义威胁正以非常可怕的速度在非洲蔓延，尤其是新冠肺炎疫情加剧社会动荡，恐怖组织绑架人质、贩卖人口、大肆招募成员，并通过网络肆意开展恐怖主义和极端主义思想宣传。尽管国际社会已经付出了相当努力，但局势仍在恶化。

原因错综复杂

西非地区恐怖势力为何日渐抬头？其中的原因错综复杂。中国社会科学院西亚非洲研究所研究员杨宝荣接受本报记者采访时分析：

其一，从各国国情来看，西非多国人口众多，民族、宗教种类繁多，普遍处于传统社会向现代社会的转型阶段，政府治理能力较弱。在长期政局动荡和宗教、民族矛盾冲突中，恐怖组织和极端势力乘虚而入，扩大势力范围。

其二，从经济社会发展状况来看，西非地区油气、矿产资源丰富，但资源分配严重失衡，贫富分化极其严重。人口的快速增长和无序的城市化，导致普通民众无法接受足够教育，社会无法提供充足的就业岗位和公平的发展机会，城市薄弱的基础设施无法承载大量人员涌入。底层民众的基本生存发展权利难以得到保障，不少民众对政府信任缺失，容易转向支持恐怖组织阵营，沦为恐怖主义的牺牲品。

其三，从地区和国际形势来看，近年来，随着西亚北非地区多国政府加大反恐力度，大量恐怖主义势力向西非国家转移，西非国家无力应对层出不穷的恐怖组织跨境活动。

联合国国际政治暴力和恐怖主义研究中心研究员阿卜杜勒·巴西特指出，疫情造成的社会经济压力迫使西方国家和西非国家政府重新配置资源，赤字和公共开支的增加使其减少在反恐等非优先问题上的预算，包括削减相关项目资金、停止或减少国际安全援助等。

亟待国际支持

联合国秘书长古特雷斯近日访问尼日尔时表示，联合国将与尼日尔和其他萨赫勒国家共同应对恐怖主义威胁。

“国际社会应当明确，西非的安全、稳定和发展对全球有利。”杨宝荣表示，一个动荡破碎的西非地区，不仅会成为滋生恐怖主义的温床，给国际反恐事业带来持久威胁，其面临的难民、粮食安全和生态破坏等问题，也可能外溢到欧洲国家，影响全球可持续发展。西非拥有近3亿人口，是全球最年轻、人口增长最快的地区之一。西非地区的发展可以带来大量的人力资源和市场需求，释放充足的经济增长活力，对西方国家乃至全球而言都是发展红利。国际社会应当从全局性、共生性、发展性角度看待西非安全问题，这也是国际社会推动落实联合国2030年可持续发展议程的应有之义。

(责编：杨光宇、牛镛)