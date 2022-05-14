近来，日本国内一些势力在核武器问题上格外躁动不安。个别日本前政要、自民党高官高调鼓噪“核共享”，声称美国在日本部署核武器的话题不能成为禁忌；右翼在野党日本维新会还向日外务省提交相关建议书，要求就“核共享”展开讨论。对这一重大而敏感的问题，日本政府一面表示仍坚持“不拥有、不制造、不运进核武器”的“无核三原则”，一面却宣称日本党派和国民可以讨论“核共享”问题。日本政府这一欲盖弥彰的态度，无疑是在为日本支持拥核的势力撑腰打气，为讨论“核共享”开绿灯，是在开历史的倒车。

所谓“核共享”是冷战时期美国与北约盟国达成的核威慑安排。根据该安排，美国在北约盟国领土上部署核武器，北约成员以提供基地、战斗机等方式参与北约核活动，从而获得核威慑能力。冷战早已结束，作为冷战残余的“核共享”本应被扫进历史的垃圾堆。然而，美国及其主导的北约固守冷战思维，痴迷于使用或威胁使用核武器，继续维持“核共享”。这种做法一直受到国际社会普遍质疑。很多国家认为，北约的“核共享”政策违反《不扩散核武器条约》规定，这些所谓共享的核力量高度不透明，加剧核扩散与核冲突风险。

日本是《不扩散核武器条约》的缔约国，也是世界上唯一遭受过核武器攻击的国家，本应认真履行条约规定的核不扩散义务，坚决反对使用或威胁使用核武器，积极为核裁军作出贡献。然而，长期以来，日本在核武器问题上的种种表现，让人大跌眼镜、大失所望。1957年，日本政府声称为了自卫不会排除拥核。1967年，时任首相迫于压力宣布“无核三原则”，私下里却称这些原则都是“胡闹”。日本长期以核武器受害国自居，大谈“全面销毁核武器”，却公开反对美国放弃首先使用核武器的政策。日本一直宣称反对核扩散，却享受着美国核保护伞，并开始鼓噪寻求与美“核共享”。今年4月，日本自民党提交修订安保战略的建议书，堂而皇之地讨论所谓核威慑的“应有形式”，鼓吹用“反击能力”取代“专属防卫”，发展具有包括“指挥和控制”的反击能力。更不能忽视的事实是，日本保有大量武器级核材料，距离跨过核门槛仅一步之遥。

世人不禁要问，为什么日本国内支持拥核的声音不断？日本拥核到底想干什么？追根溯源，无疑是日本军国主义阴魂未散，日本国内一些势力仍在固守早已过时的安全理念，在核武器问题上执意开历史倒车。国际社会必须对日本寻求与美“核共享”的动向保持高度警惕，决不能纵容日本的核野心。

日本应该明白，鼓噪“核共享”带给不了日本安全，只会威胁地区安全。奉劝日本不要动核武器的念头，切实履行核不扩散国际义务，恪守“无核三原则”承诺，以负责任态度维护全球和地区的和平与安全。

《 人民日报 》（ 2022年05月14日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)