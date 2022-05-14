新华社北京5月12日电 5月12日，国务委员兼外长王毅同丹麦外交大臣科弗德通电话。

科弗德表示，丹中具有广泛共同利益，两国拥有强有力双边关系。丹方高度重视丹中全面战略伙伴关系，希推进两国绿色联合工作方案商谈并尽快达成共识。

王毅表示，中丹双方以相互尊重态度寻求共同利益，妥善处理分歧，两国关系延续良好发展势头。中方愿同丹方一道，推动健康稳定的中丹关系不断走向成熟。愿推动双方就绿色联合工作方案尽快达成一致，为两国下步合作开辟广阔前景。

双方就乌克兰问题交换了意见。

科弗德阐述了丹方立场并表示，希中方发挥影响力，防止战争长期拖延下去，防止出现人道主义灾难。丹方愿同中方一道，继续为停火止战、劝和促谈努力。

王毅表示，中方处理任何国际和地区事务，都坚持从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，坚持站在和平一边，站在事实一边，站在真理一边。习近平主席已多次对中方立场作出重要和权威阐述。我们认为无论是战争还是制裁，都不是解决争端的正确办法。中方的努力集中到一点，就是劝和促谈。俄乌冲突伊始，中方就在以自己的方式劝和促谈、促进局势降温。中方会继续朝这一方向作出努力，也欢迎国际社会一切有利于劝和促谈的努力。

王毅说，中方理解欧洲国家在乌克兰问题上的切身关切。当下最迫切的是各国形成合力，防止冲突长期化、扩大化，尽快实现停火止战，缓解人道主义危机。当事方应当展现解决问题的政治意愿，在照顾彼此合理关切基础上探寻解决之道。国际社会也要继续为俄乌直接谈判创造积极条件，为政治解决开辟必要空间。

《 人民日报 》（ 2022年05月14日 03 版）

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