本报记者 俞懿春 周 輖

近日，中波轮船股份公司“皮莱茨基”轮满载出口摩洛哥疫苗工厂的整套设备，从上海罗泾码头驶出。据悉，这家疫苗工厂竣工后，可生产包括新冠疫苗在内的20余种疫苗，满足非洲六成以上人口的疫苗需求。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。秉持人类卫生健康共同体理念，中国倡导并积极践行“全球疫苗合作行动”，最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早支持疫苗知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作，受到相关国家的热烈欢迎和高度赞许。

5月12日，科兴控股（智利）有限公司在位于智利首都大区的基利库拉举行疫苗工厂开工仪式。工厂建成后，疫苗年产能将达到5000万剂，主要生产新冠疫苗、甲肝疫苗及流感疫苗等，助力智利实现疫苗产业化。智利科技部部长萨拉萨尔表示，智利恢复中断约20年的疫苗生产具有战略意义，将促进智利经济多元化发展，推动知识和科技产业进步。

5月10日，中国政府援助贝宁第三批新冠疫苗暨医疗设备交接仪式在贝宁卫生部举行。贝宁卫生部办公厅主任阿科贝托表示，中国不仅是第一个向贝宁提供疫苗援助的国家，而且持续用实际行动践行大国责任和担当，始终帮助贝宁抗击疫情和改善医疗卫生条件，为增进贝宁人民健康福祉作出重要贡献。

5月9日，中国驻巴勒斯坦办事处主任郭伟同联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（以下简称“近东救济工程处”）主任专员拉扎里尼签署疫苗援助交接证书。中国援巴勒斯坦境外难民的20万剂新冠疫苗，此前已分3批交付近东救济工程处，并分别运抵约旦、叙利亚和黎巴嫩。拉扎里尼感谢中国政府长期的坚定支持，赞赏中方援助推动疫苗公平可及，维护巴勒斯坦难民健康。

4月23日，中国政府援助赞比亚第三批新冠疫苗运抵赞首都卢萨卡肯尼思·卡翁达国际机场。赞比亚卫生部常务秘书拉克森·卡桑卡表示，这些疫苗助力赞比亚与中国携手抗击疫情。他代表赞比亚政府向中国政府的抗疫援助表示衷心感谢。据悉，过去两年，中国先后5次向赞比亚援助抗疫物资和新冠疫苗。

同样在4月23日，中国政府援助瓦努阿图第三批新冠疫苗等物资运抵瓦首都维拉港。瓦卫生部总司长塔玛塔表示，中国政府和人民长期以来大力支持和帮助瓦国家发展，对此瓦政府和人民深表感谢。中方多次提供疫苗和防疫物资，增强了瓦防疫能力，提高了瓦公共卫生水平，有力保障瓦人民生命安全。

4月19日，中国援毛里塔尼亚疫苗援助项目首批物资交接仪式在毛首都努瓦克肖特国际机场隆重举行。毛卫生部长达希代表毛政府和人民，向中国政府和人民提供的无私援助和宝贵支持表示衷心感谢。据了解，中国已累计向毛方援助253万剂新冠疫苗，是向毛方提供疫苗援助最多的国家。

中国科兴公司援建埃及疫苗冷库项目正在如火如荼地建设之中。4月14日，该项目举行了开工仪式。项目建成后，预计可储存1.5亿剂疫苗，大大提升埃及的疫苗储存能力，助力埃及实现今年年中接种70%人口的目标。埃及高教科研部长兼代理卫生部长加法尔表示，在两国领导人的亲自关心和指引下，埃中两国始终相互支持，团结抗疫，不断深化卫生健康领域务实合作。他对中国政府和人民对埃及卫生事业发展提供的长期支持和帮助表示感谢。

目前，中国已相继向20多个国家转让技术并合作生产疫苗，在海外形成了10亿剂的新冠疫苗年产能。截至今年5月上旬，中国已累计向153个国家和15个国际组织提供了46亿件防护服、180亿人份检测试剂、4300余亿个口罩等抗疫物资，向120多个国家和国际组织提供了超过22亿剂新冠疫苗。中国迄今已向34个国家派出37支医疗专家组，与180多个国家和国际组织分享疫情防控经验，以实际行动为全球抗疫合作引领了方向、凝聚了力量、注入了希望。

《 人民日报 》（ 2022年05月14日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)