人人充分享有人权，是人类社会的伟大梦想，也是包括新疆各族人民在内的全体中国人民长期追求、不懈奋斗的共同目标。

70多年来，中国共产党和中国政府始终坚持“以人民为中心”的人权理念，始终把生存权、发展权作为首要的基本人权，坚持以保障和改善民生为重点，大力发展各项事业，共享改革发展成果，切实保障各族人民平等参与、平等发展权利。接受本报记者采访的国际人士表示，中国共产党和中国政府始终以实现人民的平等和幸福为己任，在探索和实践中走出了一条中国特色的正确道路。新疆各族人民生活快乐富足，人权事业不断得到新的发展和进步，就是对国际上一些势力恶意抹黑的最好回击。

“新疆在反恐、去极端化领域取得良好成绩”

一段时间以来，国际上一些势力无视中国政府为保障各民族平等权利所做的巨大努力，无视新疆人权事业取得的历史性进步，歪曲事实，无中生有，大肆炒作涉疆议题，妄图借此抹黑中国形象，干涉中国内政，遏制中国发展，破坏新疆繁荣稳定。这不仅激起包括新疆各族人民在内的全中国人民的极大愤慨和坚决反对，也遭到国际社会正义力量的谴责。

国际反暴力极端主义示范中心主席阿里高度赞赏新疆经济社会发展成就。“在中国共产党的正确领导下，新疆在反恐、去极端化领域取得良好成绩。”阿里认为，加强爱国主义教育、增强国家认同感不仅至关重要，而且要从小培养，中国通过宣传、教育、培训等方式，使少数民族群众认清了恐怖主义和极端思想的严重危害和邪恶本质，获得了生产和生活技能，为国际反恐和去极端化事业作出重大贡献。

法国作家、记者、时政评论家马克西姆·维瓦斯曾于2016年和2018年两次前往新疆，亲身感受到新疆的发展和变化，并以自己的亲身经历、亲眼所见撰写了《维吾尔族假新闻的终结》一书。他表示，两次对新疆的访问让他看到了新疆为摆脱贫困所付出的巨大努力、取得的极大成就，也感受到了新疆的活力。“当你真正来到新疆，你会发现没有所谓的‘种族灭绝’。”维瓦斯认为，中国政府在新疆采取严厉措施打击暴恐袭击、消除极端主义，一些西方国家媒体却在制造“种族灭绝”“强迫劳动”“宗教和文化压迫”的谎言。

来自以色列的视频博主高佑思去年4月探访新疆，在海内外视频平台上发布了系列视频，讲述他在新疆的经历，用所见所闻和真实感受驳斥国际上一些势力所谓新疆存在“强制劳动”和“种族灭绝”的无端指责。“爆炸性新闻！他们强迫无人机在新疆棉花田里工作！”高佑思指着画面中正在进行棉花脱叶剂喷洒作业的无人机幽默地说。高佑思告诉记者，新疆是一个有美食有美景、优质且开放的旅游目的地，“我在街头随机采访，也走进了当地居民的家，视频中呈现的就是他们真实的生活状态。”

“建议质疑者到新疆走一走，这样才能看到真相”

新疆自古以来就是多民族聚居地区，新疆各民族是中华民族大家庭血脉相连的家庭成员。在新疆，各民族不论人口多少、历史长短、发展水平高低、风俗习惯差异等，都享有平等的地位。

新疆阿克苏市王三街的“民族团结一家亲”餐厅远近闻名——这家餐厅由沿街来自7个民族的88位股东筹资建成，餐厅经营者木合塔尔和娄建波因民族团结一家亲活动走到一起，以兄弟相称，不仅把餐厅开得红红火火，还搭建起交流沟通平台，让各民族伙伴在工作生活中守望相助，共同进步。

娄建波说，餐厅开张以来，王三街的商户纷纷自发与附近兴隆街的商户结成对子。“像我和木合塔尔老哥这样互帮互助的商户在王三街已经有227对、454人。”

“到乌鲁木齐后，我的第一感受是，这是一座非常现代化的城市，街道干净、建筑漂亮。”韩国汉阳大学中国研究所客座研究员梁广植回忆访问新疆的情景时说，“大巴扎美食街有各种新疆美食店，穿着各式各样民族服饰的伙计热情洋溢。到了饭点，整个乌鲁木齐的人似乎都聚集在那里，聊天说笑，每个人都很友好。”

访问期间，维瓦斯参观了当地的工厂、学校和文化中心等。他表示，自己在新疆看到了中国政府通过教育、职业培训、语言培训等措施来根除恐怖主义和激进主义，促进当地发展，“我建议质疑者到新疆走一走，这样才能看到真相”。

“新疆各族人民必将迎来更加幸福美好的明天”

尊重和保障人权不是口头承诺而是实际行动。新疆坚持“以人民为中心”的发展思想，经济社会快速发展，民生建设和投入力度持续加大，各民族拥有平等的发展机会，共同开发建设，共享幸福生活，经济权利得到有效保障。

由于自然和历史原因，新疆曾是中国脱贫攻坚的重点地区之一，特别是南疆地区，自然条件相对较差，脱贫攻坚任务艰巨。达里雅布依村位于塔克拉玛干沙漠腹地，被称作“最后的沙漠部落”，每年有7个月是风沙天气，土地贫瘠、产出低，条件艰苦。为改善当地人的生活条件，2017年和2019年，达里雅布依村先后进行了两轮搬迁，村民们搬到达里雅布依新址，住进了通水、通电、通网的新房，柏油马路修到了家门口，学校、卫生院、文化广场等一应俱全。当地政府还带领村民建立了养殖合作社，办起了沙漠旅游，村民的日子越过越红火。

曾到访新疆的泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷告诉记者，自己所看到的新疆，是一个美丽自由、各民族和睦相处、经济社会稳定的好地方。近年来，新疆工业现代化程度不断提升、棉花产业蒸蒸日上，新疆人的生活更好了，“在中国实现第二个百年奋斗目标的新征程上，新疆没有掉队”。

肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦表示，中国在新疆治理问题上坦诚透明，多次表示欢迎各国人士到新疆走一走、看一看。“新疆近年来的发展有目共睹，社会稳定安宁，民族团结和谐，经济繁荣发展——不断壮大的棉花产业就很有代表性。新疆作为中国的一部分，始终在向前发展。国际上一些势力对新疆的抹黑是没有事实根据的，是徒劳的。”

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多说，国际上一些势力以人权为幌子，实际就是要构陷中国，以抹黑新疆发展成果的方式转移其国内矛盾焦点。在他看来，中国始终关注少数民族地区的发展，以高度负责任的态度和方式对待民族议题。事实证明，中国的治疆方略不仅符合实际，更取得了实实在在的成效，有力维护了新疆各族人民的生存权和发展权。“在中国共产党的带领下，新疆各族人民必将迎来更加幸福美好的明天。”

（本报北京、曼谷、里约热内卢、开罗、巴黎、首尔、约翰内斯堡5月13日电 记者颜欢、赵益普、李晓骁、周輖、刘玲玲、张悦、闫韫明）

《 人民日报 》（ 2022年05月14日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)