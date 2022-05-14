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搭建中克互信友谊合作之桥（大使随笔）

齐前进
2022年05月14日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　位于北京市西南的卢沟桥被不少西方人称为“马可·波罗桥”。有史学家考证，马可·波罗13世纪时出生于亚得里亚海的科尔丘拉岛，即今天的克罗地亚境内。马可·波罗青年时随全家到中国经商，元大都城郊华美的卢沟桥让他赞叹不已。他在《马可·波罗游记》中写道：“（永定）河上舟楫往来，帆船如织。它们运载着大批的商品。河上架有一座美丽的石桥，这也许是世界上无与伦比的大石桥。”这些生动的文字为西方人了解中国打开了一扇窗户。

　　我担任中国驻克罗地亚大使后，不止一次经过佩列沙茨大桥。这座由中国企业按期高质量建设的大桥长2440米，帮助克罗地亚实现了连接南北的夙愿，展现了中国速度和中国企业的良好形象，堪称两国合作的典范。

　　连接中国和克罗地亚的，除了卢沟桥和佩列沙茨大桥，还有不断巩固的政治互信之桥。1992年5月13日，中国同克罗地亚正式建立外交关系。30年来，两国高层保持密切沟通，为中克关系发展指明方向。中克关系始终保持高水平，友好合作、互利共赢始终是双边关系发展的主旋律。两国相互尊重、平等相待，政治互信稳固，相互支持彼此利益关切，在国际和地区事务中保持良好沟通和合作，共同促进两国繁荣发展，维护世界和平稳定。

　　中克两国的互利合作之桥日益宽广。30年来，经贸合作始终是中克关系的“压舱石”。双方携手拓展合作领域、丰富合作内涵、提升合作质量，给两国人民带来了实实在在的好处。1992年，中克双边贸易额约4000万美元，2021年达到23.2亿美元，30年增长近60倍。从高端手机到小商品，中国制造受到克罗地亚消费者的普遍欢迎。中国公司投资承建的塞尼风电项目成功并网发电，每年能够提供约5.3亿千瓦时清洁电力，契合了克罗地亚能源绿色转型的发展战略。同时，中克在农业、数字、创新、卫生等领域合作也稳步推进，双方优势互补，合作潜力巨大。

　　中克两国的民心相通之桥历久弥新。30年来，中克各领域交流合作不断加深。面对新冠肺炎疫情，两国守望相助、共克时艰，体现了患难见真情的友谊。2019年，中克成功举办文化和旅游主题年活动，中国赴克旅游人数超过30万人次。萨格勒布大学孔子学院深受克罗地亚人喜爱，学习汉语成为该国年轻人的新风尚。克罗地亚是体育强国，“格子军团”在中国声名远扬。北京体育大学的数百名学生和运动员曾在克学习训练，克罗地亚一些体育教练也到中国执教。

　　青山一道同云雨，明月何曾是两乡。卢沟桥和佩列沙茨大桥将中克两国的历史与现实连接在一起。中克建交30年的经验表明，虽然两国相距千山万水，但只要坚持相互尊重、平等相待，搭建更多互信合作友谊之桥，就能跨越山海之远，走出互利共赢之路。

　　（作者为中国驻克罗地亚大使）


　　《 人民日报 》（ 2022年05月14日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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