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斯里兰卡新任总理：将坚定不移推进“一带一路”建设

2022年05月13日23:05 | 来源：新华网
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新华社科伦坡5月13日电（记者车宏亮 唐璐）斯里兰卡新任总理维克勒马辛哈13日在会见中国驻斯大使戚振宏时说，斯新一届政府将继续高度重视发展对华友好合作，坚定不移推进“一带一路”建设。

维克勒马辛哈感谢中方为斯渡过难关提供的各方面巨大帮助。他说，新政府将加快发展科伦坡港口城、汉班托塔港等两国重大合作项目，并全力保护中方在斯机构和人员安全。

戚振宏祝贺维克勒马辛哈再次出任总理。他说，中方对斯面临的困难感同身受，将与斯方加紧合作，尽早将中方紧急人道主义援助送到斯方手中，并继续在力所能及范围内为斯提供更多急需的民生帮助。在当前严峻复杂形势下，中方相信并希望斯政府将全力保护好全体在斯中资机构、企业、项目和人员的安全，并一如既往推动两国重大经贸合作项目向前发展。

由于经济危机引发社会和政治不稳定，斯里兰卡执政党人民阵线党领袖马欣达·拉贾帕克萨9日宣布辞去总理职务。斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨12日任命统一国民党领袖维克勒马辛哈为新总理，维克勒马辛哈当晚宣誓就职。

(责编：杨光宇、牛镛)

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