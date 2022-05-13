新华社北京5月13日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京13日应约与德国总理朔尔茨通电话讨论乌克兰局势。乌克兰总统泽连斯基13日对媒体表示，他准备在没有任何中间人的情况下与普京举行直接会谈，但乌克兰不准备为结束战争而在主权问题上做出让步。

——据克里姆林宫网站消息，普京13日应约与朔尔茨通电话，双方继续讨论了乌克兰局势。普京阐述了俄开展特别军事行动的主要任务，以及为确保平民安全而采取的措施。据德国政府发布的公告，通话持续约75分钟，朔尔茨敦促普京尽快实现停火，改善人道主义状况，推动以外交手段解决冲突。

——据乌克兰国家通讯社13日报道，乌总统泽连斯基对媒体表示，他准备在没有任何中间人的情况下与普京举行直接会谈。他同时表示，乌克兰不准备为结束战争而在主权问题上做出任何让步。

——乌克兰马里乌波尔市市长顾问安德留先科13日在社交媒体上说，俄军正试图在炮火的掩护下攻入亚速钢铁厂，乌守军正在顽强抵抗，形势日益严峻。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫13日说，俄军使用远程高精度武器摧毁了位于乌克兰波尔塔瓦州克列缅丘格市北郊的一家炼油厂。另据乌克兰国际文传电讯社报道，波尔塔瓦州军政长官卢宁12日在社交媒体发文说，俄军向克列缅丘格市发射了12枚导弹，大部分射向乌克兰最大的炼油厂——克列缅丘格炼油厂，引发大火。目前大火已被扑灭，尚未发现人员伤亡。

——俄罗斯外交部13日发布声明，宣布保加利亚驻俄大使馆1名工作人员和罗马尼亚驻俄大使馆10名工作人员为“不受欢迎的人”。声明说，这一措施是为了回应上述两国今年4月无故宣布俄11名外交官为“不受欢迎的人”。

——欧盟委员会12日发表声明说，将同欧盟各成员国政府合作建立“团结通道”，帮助乌克兰出口因俄乌冲突而滞留在港口的粮食。这一通道将不仅帮助乌克兰出口粮食，还可用于进口人道主义援助物资、饲料和化肥等乌克兰所需物资。（参与记者：李东旭、李铭、任珂、耿鹏宇、李奥、李超）

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