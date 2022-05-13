新华社亚的斯亚贝巴5月13日电（记者汪平）中国-埃塞俄比亚投资贸易合作论坛12日在亚的斯亚贝巴举行。与会代表认为，中埃经贸合作势头良好且潜力巨大，进一步扩大投资和贸易合作将实现互利共赢。

此次论坛由中国驻埃塞俄比亚大使馆、中国商务部投资促进事务局和埃塞俄比亚投资委员会联合举办。

中国商务部副部长钱克明通过视频致辞说，中国连续多年成为埃塞最大贸易伙伴和最大投资来源国，中方愿同埃方深化友好合作，推动两国经贸合作稳中有进。

中国驻埃塞大使赵志远表示，近年来中埃双边关系和各领域务实合作成果丰硕，中方将积极推进中非合作“九项工程”，在工业化、基础设施建设、工业园、制造业、农业等重点领域加强与埃方合作。

埃塞副总理兼外交部长德梅克说，中国是最值得信赖的伙伴。埃方愿同中方开展建设性对话并建立协调交流机制，着力解决中国企业在投资运营中面临的困难挑战，吸引更多中国投资者。

中埃代表在当天的论坛上签署了《中埃投资合作谅解备忘录》和企业间合作协议等文件。

中国大使馆提供的数据显示，2021年埃塞对华出口额较上一年增加8%，中国公司在埃塞新签项目合同额较上一年增长25%。

(责编：杨光宇、牛镛)