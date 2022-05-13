新华社柏林5月13日电（记者李超）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利13日表示，欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长莫拉已经结束对伊朗的访问，莫拉此行成果好于预期，此前陷入停滞的伊朗核问题全面协议相关方谈判已经重新启动。

博雷利在德国举行的七国集团外长会议期间的记者会上表示，伊核谈判此前遇到了阻碍，但现在这些阻碍已被清除，这意味着伊核谈判有可能达成最终协议。

博雷利说，由于伊朗伊斯兰革命卫队等方面的分歧，伊核谈判陷入停滞已达两个月。欧盟认为不能再这样继续下去，而伊朗方面对此的回应“足够积极”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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