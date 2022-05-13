新华社北京5月13日电 5月13日，国务委员兼外长王毅应约同希腊外长登迪亚斯通电话。

王毅表示，今年是中希建交50周年。半个世纪以来，双方始终相互欣赏、相互包容、相互帮助，尊重彼此人民选择的发展道路，支持各自的核心利益和重大关切。中希友好关系走过的50年，是古老文明相知相亲的真实写照，也是和平、发展、合作、共赢时代潮流的生动缩影，为中国同欧洲国家关系发展树立了典范。中方愿同希方以建交50周年为契机，规划两国关系未来发展蓝图，积极拓展交通、能源、旅游、基础设施、绿色和数字经济等各领域务实合作，开辟两国互利合作的新前景。双方要发挥文明古国和文化大国优势，继续致力于倡导不同文明交流互鉴，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为世界和平与发展作出更大贡献。

登迪亚斯表示，中国是希强有力的伙伴。希方坚定奉行一个中国政策，期待同中方共同办好希中建交50周年庆祝活动，加强双边经贸往来，进一步深化旅游、文化等领域合作，把两国关系推向新高度。

双方就乌克兰问题交换了意见。

王毅表示，中方充分理解包括希腊在内的欧洲国家对局势的担忧。中方同样期望早日停火止战、恢复和平。冲突如长期化、扩大化，欧洲利益将会受到更大伤害。希望欧洲作出明智选择和冷静决策，避免局势发展到不可收拾的地步。欧洲的安全还是应掌握在欧洲人自己手中。中方将继续劝和促谈，支持一切有利于政治解决的努力。

王毅强调，当前形势下要警惕新冷战回潮，反对借机在全球挑动阵营对抗。各方应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持真正的多边主义，既寻找实现欧洲长治久安的切实途径，也促进世界的持久和平与发展。中方反对一些势力以乌克兰危机为由，鼓吹北约进一步向亚太拓展。试图打造“亚太版北约”只会给地区安全带来严重伤害。

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