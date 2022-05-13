新华社日内瓦5月13日电 专访：美国已沦为“监狱国家”——访美国历史学家罗宾·凯利

新华社记者陈俊侠 徐驰

美国加州大学洛杉矶分校美国史教授罗宾·凯利日前接受新华社视频专访时表示，有着全球最高监禁率的美国已经沦为名副其实的“监狱国家”。

美国公共政策智库“监狱政策倡议”日前发布的报告显示，美国102所联邦监狱、1566所州监狱、2850个地方看守所、1510个少年管教所、186个移民拘留所和82个原住民看守所以及军事监狱等各类机构共关押了约200万名囚犯。

凯利认为，美国之所以沦为“监狱国家”，是因为美国公共监狱私有化、私人监狱大肆敛财、穷人成为监禁和压榨对象。

凯利指出，20世纪70年代，美国经济萧条，失业和贫困人口增加，政客们渲染治安问题，造成监狱设施供大于求，许多州开始通过司法手段延长服刑期，这部分解释了为什么从80年代起美国囚犯数量翻了两番以上。

“犯人越来越多，并不是因为犯罪激增，而是因为犯人的服刑期延长。当局还通过了起诉未成年人的法律，用源源不断的资源来 ‘生产囚犯’。”凯利说。“新自由主义政策造成私有化和营利性监狱扩张，目的是把监狱设施变成有利可图、可以圈钱的资产。”他举例说，已经上市的美国私营监狱巨头GEO集团和监狱运营商CoreCivic公司都靠拘禁包括儿童在内的移民发家。

凯利指出，公共监狱私有化让管理和服务成为监狱收入的一大来源。监狱向囚犯收取押送费、借宿费、检验费及公共辩护人费等，而这些本应该是免费的。罗格斯大学助理教授布里塔尼·弗莱德曼的一项研究显示，美国50个州中有49个对囚犯每天收取20到80美元的借宿费，造成许多人因服刑而欠债。有些监狱为了敛财，甚至允许囚犯出钱升级牢房条件。

据纽约大学法学院布伦南司法中心估计，截至2019年，美国约有1000万人因涉刑事案件而欠下共计约500亿美元的债务。

凯利表示，美国已陷入新自由主义的泥沼，公共服务衰落，人民负担增加，财富却流向利益集团。他说，美国正面临着一场安全危机，因为公共安全机构不再是为了保护人民安全，而是用于积累资本。这个体系已经腐朽，它只会伤害人民并导致城市深陷贫困。（参与记者：许嘉桐）

(责编：贾文婷、杨牧)