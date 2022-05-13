新华社北京5月13日电 题：揭穿“第二中情局”的真面目

新华社记者乔继红

不管是召集所谓“民主峰会”，还是拼凑所谓“价值观同盟”，“民主”早已成为美国手中的工具和武器，为的是玩对外干涉的把戏。美国作家威廉·布鲁姆在《民主：美国最致命的输出》一书中对二战结束以来美国的对外干涉行为做了如下统计：试图推翻50多个外国政府，其中大部分是选举产生的；粗暴干涉至少30个国家的民主选举；试图暗杀50余位外国领导人……

在美国玩的“民主”把戏里，美国国家民主基金会扮演重要角色。这个臭名昭著的基金会，正如美式民主本身一样，戴着虚伪的假面，干着不堪的勾当，把假民主之名行反民主之实这一套，玩得炉火纯青。

美国国家民主基金会名义上是“非政府组织”，实则长年依赖美国政府资金支持。它听从美国政府命令，充当美国政府“马前卒”和“白手套”，是其所谓“民主十字军”主力之一，服务于美国战略利益。这个基金会，名义上是“对别国民主提供支援”，实则资助、操纵、指挥全球多家非政府组织向目标国家和地区输出美国价值观，实施颠覆渗透破坏，煽动分裂对抗，干涉别国内政。它实际上就是美国“第二中情局”。美国前联邦众议员罗恩·保罗不止一次公开批评说，美国国家民主基金会“与民主几乎毫无关系”，“这是一个花着美国纳税人钱，却颠覆民主的组织”。

跟随美国政府指挥棒，美国国家民主基金会穿着“民主”外衣，充当颠覆目标国政权的幕后黑手。从格鲁吉亚“玫瑰革命”、乌克兰“橙色革命”到“阿拉伯之春”，在美国煽动和策划的诸多“颜色革命”背后，均可见美国国家民主基金会的身影。煽动泰国抗议示威，鼓动尼加拉瓜反对派暴力夺权，长期以来以各种手段干涉委内瑞拉内政，也都是美国国家民主基金会的“光辉事迹”。从中东欧到西亚、北非，从拉美到中东、中亚，该基金会四处播种祸根，造成灾难性后果。委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗批评道，美国国家民主基金会是系统性违反国际法和国与国之间和平共处原则的“犯罪组织”。

跟随美国政府指挥棒，美国国家民主基金会戴着“民主”假面，成为煽动分裂对抗的“黑金主”。长期以来，该基金会每年投入巨额资金，通过各种手段，煽动“疆独”“藏独”“港独”“台独”等分裂势力，是破坏中国社会稳定的“专业户”。该基金会会长戴蒙·威尔逊近期率团窜访中国台湾地区，打着所谓“民主”幌子为“台独”势力撑腰，企图鼓动分裂，搅扰台海稳定，引起海峡两岸人民愤怒与反对。法国作家、记者马克西姆·维瓦斯的调查显示，美国国家民主基金会是名副其实的“反华黑手”。

跟随美国政府指挥棒，美国国家民主基金会打着“民主”幌子，炮制抹黑言论、捏造虚假新闻、传播谎言谣言，胡作非为，毫无底线。炒作“锐实力”概念妖魔化中国和俄罗斯，炮制“种族灭绝”等涉华弥天大谎，操纵古巴反政府势力散播煽动性谣言……美国国家民主基金会的手笔如出一辙，即配合美国政府需要，通过资金支持媒体和反政府组织，针对目标国大搞舆论战。吉尔吉斯斯坦媒体曾刊文指出，美国国家民主基金会是吉某些媒体和非政府组织的幕后“金主”，资助并专门指导它们煽动负面舆论。

美国国家民主基金会假民主之名四处行恶的行径不断被公诸于世，丑陋嘴脸日益被世人看清。当今世界，国际关系民主化的潮流不可阻挡，任何以民主为名对外干涉的把戏注定被拆穿。类似美国国家民主基金会这样的组织机构，最终只会是老鼠过街人人喊打。

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