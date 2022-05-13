新华社洛杉矶5月12日电 特稿：美国新冠死亡病例破100万——数字背后的“抗疫失败国”真相

新华社记者谭晶晶

在新冠病毒肆虐全球两年多以后，美国总统拜登12日在白宫网站发表声明说：“今天，我们纪念一个悲剧性里程碑：100万美国人死于新冠。”

美国全国广播公司报道称，100万这个数字相当于美国第十大城市加利福尼亚州圣何塞的总人口，这一损失“不可想象”。从27个月前确诊首例新冠感染病例到今天，美国到达这个数字的“速度惊人”。

“这100万中的每一人都牵扯着数百人，受影响的人数高达指数级。”回忆起40岁的丈夫胡安·奥多涅斯在女儿5岁生日前5天因新冠去世，新泽西州居民戴安娜·奥多涅斯伤感不已。

尽管美国的新冠死亡病例数已远超出疫情初期时人们所能想象的，但美国舆论认为，统计疏漏、死亡证明不准确等因素导致这一数字很可能被低估了。在最近发表的一份研究中，美国乔治城大学的研究人员统计后发现，在2020年1月3日到2021年9月26日期间，美国因新冠导致的实际死亡人数为895693人，而美国官方公布的数字是710999人，实际死亡人数比官方数据高26%。

“出乎意料”“猝不及防”“特别痛心”“许多情况下是可以避免的”——美国《大西洋月刊》这样评论美国新冠死亡病例数破百万。

一组组数字可以呈现出新冠疫情对美国的重创：

受新冠疫情影响，美国约20万儿童失去父母或主要看护者，成为“新冠孤儿”，其中，少数族裔“新冠孤儿”占比高达65%。

一份由美国公共卫生专家撰写的报告显示，由于新冠疫情影响，美国人均预期寿命过去两年连续下降，2019年美国人均预期寿命为78.86岁，2020年降至76.99岁，2021年降至76.6岁。

受长期新冠症状困扰的人群正不断增加。美国政府问责局3月公布的数据显示，美国可能有2300万人遭遇长期新冠症状，预计约100万人因后遗症影响不能工作。

自疫情暴发以来，美国少数族裔、贫困社区等弱势群体受冲击最为严重。美疾控中心数据显示，美洲印第安人的新冠感染率、住院率、病亡率分别为白人的1.6倍、3.1倍和2.1倍；非裔美国人分别为白人的1.1倍、2.4倍和1.7倍。

美国艾奥瓦大学一项研究显示，美国农村人口的新冠死亡率远高于城市人口。公共卫生专家表示，农村人口医疗资源更加短缺，接种疫苗的比例也更低，这些因素导致他们成为感染的高危人群。随着疫情持续，这种差距还可能继续扩大。

疫情犹如一面镜子，折射出美国政治极化、社会分裂、不平等等诸多问题。疫情对美国医疗体系以及社会方方面面都产生深远的连锁影响。

回顾美国抗疫之路，一直是“收紧-放开-疫情恶化-再收紧-再放开”的恶性循环。抗疫被政治化，从戴口罩到打疫苗，这些最基本的防控措施都遭到不少人反对。一些政客为了自身以及党派利益不断为疫情阴谋论推波助澜。美国乔治敦大学全球卫生法教授劳伦斯·戈斯廷曾感叹，历史性流行病正在蔓延，要坚持科学引导，因为忽视科学会使人丧命。

去年圣诞节前，57岁的纽约市居民斯特凡妮因新冠去世。她生前拒绝接种新冠疫苗，病重后拒绝就医，拒绝接受新冠药物治疗。她女儿说，害死斯特凡妮的不是新冠病毒，而是阴谋论和各种信息误导。

美国休斯敦联合纪念医学中心急救和新冠治疗主管约瑟夫·瓦龙曾在接受媒体采访时说，他一直在打两场战争：一场应对新冠病毒，另一场应对愚昧。第一场打赢了，第二场却输了。“如果更多美国人能够接受正确的指引，相信基本常识，就不会有100万人因新冠病毒而死亡。”

美国凯泽家庭基金会近日发表的研究称，2021年6月以来，美国至少有23.4万例死亡病例本可通过及时接种新冠疫苗而免于死亡。

目前，美国的新冠新增病例、住院病例和死亡病例数均再现上升潮。美国有线电视新闻网12日报道说，已有44个州新增病例数较前一周上升。流行病学专家表示，新冠病毒的变异速度并未减缓，随着变异持续，其传染性可能还会继续增强。

《华盛顿邮报》本月初援引白宫官员的预测称，由于奥密克戎毒株的新亚型能够“逃脱”人们从疫苗或既往感染中获得的免疫力，可能导致美国今年秋冬季新增1亿例新冠感染病例以及大量死亡病例。

美国国家过敏与传染病研究所所长安东尼·福奇12日表示，美国新冠死亡病例达到100万例的节点，这是非常可悲的里程碑。他希望这个庞大的数字能敦促政府和人们竭尽所能，避免悲剧继续上演。“新冠大流行并没有结束，如果我们放松警惕，不去做应该做的事情，不敦促人们接种疫苗和加强针，那么我们可能再次陷入此前曾经历的困境。”（参与记者：赵文才）

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