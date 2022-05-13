人民网讯 5月13日，中国对外文化集团有限公司与苏格兰亚洲艺术基金会就共建爱丁堡艺术节中国板块合作平台线上签署战略伙伴协议。

中国对外文化集团有限公司党委书记、董事长李金生表示，非常高兴同苏格兰亚洲艺术基金会签署战略伙伴协议，爱丁堡艺术节被誉为“文化的奥林匹克”，在全世界享有盛誉，创立70多年来一直是国际文化行业的“风向标”。同时，作为亚洲首屈一指的文化大国，中国蕴藏着丰富而独特的文化资源。双方可以通过整合各自品牌和社会资源优势，建立合作机制，让双方高水平的文化产品在对方落地生根。

苏格兰亚洲艺术基金会主席理查德·路易斯表示，苏格兰亚洲艺术基金会非常期待与中国对外文化集团合作，在中国举办更多苏格兰主题活动，将最好的苏格兰文化带到中国。同时希望借此机会将中国更多城市与苏格兰爱丁堡艺术节联系起来，并在未来促成更多的国际艺术家与中国开展合作。

据介绍，根据双方协议将设立“爱丁堡艺术节中国板块”“爱丁堡艺术节艺术管理人才培养”和“中国爱丁堡文化精品日”三大板块，负责中国艺术家、艺术团体和中国城市参加爱丁堡艺术节的遴选和推荐工作，推动中国艺术家、团体和城市以更为突出的集体形象亮相爱丁堡艺术节。双方还将合作组织爱丁堡艺术节艺术创作与管理人才培养培训，并推出爱丁堡艺术日、戏剧日、音乐日、文学日等活动。同时，为适应网络时代观演需求，还将在共享节目国际播放版权方面进行合作。

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