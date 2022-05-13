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“90后眼中的中韩友好合作”短视频大赛启动倒计时

2022年05月13日18:25 | 来源：人民网-韩国频道
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　　如果给你1分钟，你会怎样描述你眼中的中韩友好？是比邻而居的亲近熟悉，还是文化共享的心意相通？

　　如果让你选择，你脑海中的哪些瞬间见证了两国的合作无间？是新闻里的“大场面”，还是生活中的“小故事”？

　　现在，有一个机会能让你的真知灼见大放异彩！“90后眼中的中韩友好合作”短视频大赛启动倒计时！本次大赛由中国驻韩国大使馆、韩国文化体育观光部指导，人民网韩国公司与韩国中央日报CHINA LAB联合主办。金奖奖金1.5万元！银奖奖金1万元！人气奖和创作奖同样奖金丰厚！是时候用作品证明你的才华了！我们诚挚邀请所有中韩90后参赛，只要你有创意、敢表达，你就能成为下一个中韩年轻人中的意见领袖。

　　1分钟的视频，你可以展现留学互访、美食共享、跨国婚恋、学术交流、赛场切磋……不限题材、不限风格！拿起你的手机、相机、摄影机，去记录，去感受，放飞你的想象力，用镜头诠释你眼中的中韩友好合作！

　　大赛为期一个月，5月24日至6月24日间根据提示报名并提交短视频作品即可参赛。快来扫描海报中的二维码，登录大赛官网了解详情~

　　大赛开启倒计时！让我们一起见证、共同参与中韩关系的“三十而立”，不见不散！

(责编：贾文婷、杨牧)

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