人民网华盛顿5月13日电 （记者李志伟）当地时间5月12日，中国驻美国大使秦刚前往佐治亚州费耶特县桃树市，参观三一重工美国公司总部。秦刚表示，三一工厂是中美双方可以实现合作共赢的鲜活事例，美国加征关税成本被转嫁给美制造商、工人和消费者，损害各方利益，“希望美方停止损人不利己的做法”。

秦刚了解三一美国运营情况，参观工厂组装线，并与当地工人交谈。秦刚对工人们表示，你们通过自己的辛勤劳动不仅生产出好产品，支持家庭，更亲身参与并向外界讲述了中美互利共赢的好故事，生动展示了中美两国利益交融的现实。两国人民都希望通过自身努力实现对更美好生活的向往，在这方面大有合作空间。中美作为两大经济体又互为最重要的贸易伙伴之一，两国经贸关系的本质是互利共赢。

秦刚表示，三一工厂是中美双方可以实现合作共赢的鲜活事例。中企对美投资让美工人和家庭受益，也成为当地经济和社区生活不可或缺的一部分。眼见为实，那些企图将中美经贸合作政治化的人应该来这里看看，看看中企是如何创造当地就业、让民众过上更好生活的，一切便不言自明。“当前中美经贸关系面临不确定性，重要的是要认识到中美经贸往来的互补性和互利共赢本质。双方即便存在竞争，也应基于公平和平等环境，通过竞争努力成为更好的自己，而不是落入‘零和博弈’的窠臼。”

秦刚表示，三一公司高管对他说，如果美政府取消25%的中国产品301关税，产品成本和价格将大幅降低，更有市场竞争力，让其客户获得更多利润，企业也能有更多资金加大生产投资。“事实说明，取消301关税将让产业链上下游各方都受益。关税成本被转嫁给美制造商、工人和消费者，损害各方利益，所以我们希望美方停止损人不利己的做法。”

三一重工美国公司首席执行官弗瑞森、桃树市代理市长迈克·金、佐治亚州经济发展署高级项目经理菲尔兹、费耶特县发展管理局局长贝克等人欢迎秦刚到访。

据弗瑞森介绍，近年来，该公司在美口碑、竞争力和市场份额取得长足发展。该公司目前拥有200多名当地员工，50多家优质代理商，已成长为集研发、生产、销售、服务、融资、市场于一体的本土化运营企业。

(责编：贾文婷、常红)