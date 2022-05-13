新华社北京5月13日电 乌克兰波尔塔瓦州官员12日通报，位于该州的乌克兰最大炼油厂遭导弹袭击起火。美国媒体12日报道，随着“卢布结算令”生效后首次结算的支付期限临近，已有20家欧洲企业开设卢布账户，以满足俄方用卢布结算天然气的要求。

——俄方说北约行为增加直接冲突风险

俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫12日表示，在西方国家对俄发动代理人战争的情况下，北约向乌克兰输送武器、训练乌军使用西方武器、派遣雇佣军以及在俄边境举行军事演习等行为，增加了北约与俄爆发直接冲突的可能性。这种冲突存在转入全面核战争的风险，届时将产生灾难性后果。

——芬兰总统总理称支持该国申请加入北约

芬兰总统尼尼斯托和总理马林12日发表联合声明称支持芬兰申请加入北约。芬兰媒体报道称，芬兰将在数天内宣布申请加入北约的决定，并将在下周与瑞典一同向北约递交申请。

乌克兰总统泽连斯基当天在社交媒体上表示，欢迎芬兰准备申请加入北约的决定。俄总统新闻秘书佩斯科夫对媒体说，北约的新一轮扩张无益于欧亚大陆的稳定和安全。芬兰加入北约将对俄安全构成威胁。俄方采取何种实质性应对举措将取决于北约军事基础设施向俄边境推进的程度。

——乌方称乌最大炼油厂遭导弹袭击

据乌克兰国际文传电讯社报道，乌克兰波尔塔瓦州军政长官卢宁12日通报，当天俄军向该州重要的工业城市克列缅丘格市发射了12枚导弹，大部分导弹射向克列缅丘格炼油厂，袭击导致炼油厂起火，消防人员已扑灭大火，目前未发现人员伤亡。卢宁称，这次袭击是乌俄开战以来，该州遭到的最大规模的导弹袭击。

克列缅丘格炼油厂是乌克兰最大的炼油厂，4月2日以来多次遭到导弹袭击，基础设施损毁严重。

——利沃夫：燃油供应紧张 物价总体平稳

据新华社驻乌克兰利沃夫报道员在前方观察，目前乌克兰大部分地区面临的最大问题是燃油供应紧张，燃油限购还在继续，利沃夫州的限购标准为每人每次20升。在各大加油站，排队加油的队伍很长，可能需要等待1至2个小时才能加上油。相比汽油，柴油供应更加紧张，很多加油站没有柴油，柴油短缺是当前乌克兰农业生产面临的最大难题之一。

近期利沃夫的物价水平略有上涨，但总体平稳。但据乌克兰农业委员会副主席丹尼斯·马尔丘克预测，受严重的物流问题和能源价格不断上涨等因素影响，乌克兰食品价格预计还会上涨20%。

复产复工状况在逐步好转，据利沃夫城市规划局副局长祖巴赫介绍，利沃夫市目前90%的建筑工地已经恢复施工。

——多家欧洲企业开设卢布账户

据彭博社报道，与俄罗斯天然气工业股份公司关系密切的消息人士透露，近期又有10家欧洲企业在俄罗斯天然气工业银行开设卢布账户，使开设卢布账户的欧洲买家增加到20家。另有14家欧洲企业向这家银行索要开设卢布账户的相关资料。

欧洲委员会先前警告，以卢布结算天然气费用可能违反欧盟对俄制裁措施。不过，意大利总理德拉吉11日表示，欧盟在这方面并没有作出明确规定，没有任何人说以卢布支付是否违反制裁，因此这属于“灰色地带”。按他的说法，德国主要天然气买家已经用卢布向俄方支付费用。

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