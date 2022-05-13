据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间5月11日报道，根据美国疾病控制和预防中心的估计，2021年美国大约有10.8万人死于用药过量，创下历史新高。美国政治新闻网站Politico将这一令人惊讶的数据称为“美国公共卫生严峻的标志牌”。

用药过量致死人数创新高

2021年10.8万美国人死于用药过量，意味着什么？CNN的报道称，这相当于每5分钟就有一个美国人死于用药过量。

据《纽约时报》5月11日报道，自20世纪70年代以来，除2018年外，死于用药过量的人数每年都在增加，很早之前就已经超过了美国因艾滋病、车祸和枪支暴力致死的人数。Politico5月11日报道称，自2002年以来，已经有超过100万美国人死于用药过量。

新冠肺炎疫情以来，美国因用药过量致死的人数急剧上升。美国国家公共广播电台5月11日报道称，从2019年到2020年，死于用药过量的人数同比增加了创纪录的30%，而从2020年到2021年，数据的增幅为15%。美国国家药物滥用研究所主任沃尔科夫在接受CNN采访时表示，“这是一个十分怕的趋势，用药过量致死的人数正在以前所未有的速度增加。”

在美国的药物滥用问题中，阿片类药物滥用问题最为棘手。美国疾病控制和预防中心国家卫生统计中心科学家法里达·艾哈迈德对美国国家公共广播电台表示，美国2021年死于用药过量的10.8万人中，有超过8万人与阿片类药物滥用有关。

政府监管不足酿危机

面对越演越烈的阿片类药物滥用危机，美国政府却难有作为。

一直以来，美国国内都存在滥用处方止痛药的传统。有数据显示，占世界人口总数5%的美国人消费了全球80%的阿片类药物，特别是药企大力兜售、医师滥开处方等多种因素，造成消费市场持续扩大，最终引发滥用危机。据《纽约时报》披露，美国阿片类制药公司很早就收到了关于阿片类药物被压碎并吸食的报告，但是他们继续宣传这类药物“不是那么容易上瘾”。

受利益驱动，很多医生、药师与制药公司“共谋”进一步酿成了美国的阿片危机。2017年7月，美国司法部破获了美国史上最严重的医保诈骗案，共有医生、护士、药剂师等412人卷入其中，涉案金额高达13亿美元，其中有120人涉嫌滥开和散播阿片类药物。

虽然美国各届政府常因阿片类药物滥用而深感头痛，但种种治理措施最终往往沦为空谈。特朗普政府时期还曾因阿片类药物危机宣布全美进入公共卫生紧急状态，但由于事关商业利益，相关监管计划、措施一直遭到药企的抵制和质疑，美国至今仍未永久列管芬太尼类物质。

对药物滥用问题，美国政府不仅监管不足，预防也欠缺。据CNN5月11日报道，美国卫生与公共服务部药物滥用和心理健康服务管理局的报告显示，2019年，超过2000万12岁及以下的人患有药物滥用障碍，其中只有10%的人得到了护理。药物政策联盟研究和学术参与副主任希拉·瓦赫里亚对美国国家公共广播电台表示，从历史上看，减少药物滥用危害的资金一直非常不足，一般是通过州和地方资金或者私人资金来维持。

经济社会恶化是深层原因

除了美国政府监管缺位、预防不足等制度原因，美国日益恶化的经济与社会环境是导致阿片类药物滥用的深层次原因。

过去，阿片类药物滥用问题主要集中在美国东北部地区。美国“铁锈地带”经历了经济结构痛苦转型，很多地方失业率居高不下，因此成为毒品泛滥的“温床”。随着疫情对美国社会造成全面冲击，情况正在发生变化。根据《华尔街日报》的说法，“芬太尼正在向西扩散，美国西部死于用药过量的人数迅速增加。”

毒品政策联盟国家事务办公室主任玛丽扎·佩雷斯对Politico表示，“疫情颠覆了很多人的生活，尤其是那些已经生活在边缘中的人，他们失去了工作，也被孤立了，这些都是药物滥用的因素。”《华尔街日报》称，孤立、压力和失业驱使许多人吸毒，由于收容所和其他聚集性的生活空间关闭，吸毒者经常独自吸毒，如果他们过量服用，没有人可以帮助他们。”

更可悲的是，美国青少年的阿片类药物滥用问题在新冠肺炎疫情后更加凸显。美国国家公共广播电台5月11日报道称，最近一项研究表明，十年来，死于用药过量的青少年人数在2020年首次上升，从2019年的492人增加到2020年的954人，2021年这一数据又增加了20%。（文/老度）

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