海外网5月13日电 “每个数字背后，都代表一个人。”美国《华盛顿邮报》12日刊文，梳理从美国发现首例新冠逝者到死亡达百万期间数个关键节点，感慨称“这是史无前例的悲剧”。

文章开篇就描述了新冠逝者达百万的残酷现实，这一死亡人数甚至超过华盛顿哥伦比亚特区的67万人口，“试着想象一下，这些人从每栋建筑、每条街道都消失了的景象”。美媒进而梳理美国疫情的数个时间节点。

2020年2月29日，美国出现首例新冠死亡病例。仅仅几个星期过去，2020年3月23日，新冠逝者人数就已超过了过去 20 年美国所有空难造成的死亡人数。

2020年4月2日，美国的新冠逝者人数，超过在伊拉克和阿富汗战争中丧生的美军人数总和。到了当年4月中旬，新冠死亡人数以“不可思议”的速度增长。2020年5月28日，新冠死亡人数超过10万。

2020年12月14日，美国开始实施第一针疫苗接种工作时，已有超30万人死亡。尽管全美都在实施疫情封锁措施，但死亡人数仍在激增。

单月死亡人数在2021年1月达到峰值，高达9.6万的死亡数字，超过了在越南和朝鲜战争中死亡的美国人数。

2021年10月31日，德尔塔新冠变异毒株侵袭全美，尽管如此，仍有数百万美国人抵制疫苗。此时，美国的新冠逝者已经超过1918年大流感暴发时的死亡人数。

2022年初，奥密克戎变异毒株席卷全美，1月和2月，美国平均每天有2000多人死于新冠，两个月内总计有12.5万人死亡。2022年5月，新冠逝者达到百万。

美媒在文末写道：“当我们达到这个‘里程碑’时，重要的是要停下来思考一下我们所经历的，并提醒自己，每个数字背后都是一个生命，每个生命都意味着是某人的朋友、爱人或者家人。”（海外网 李萌）

(责编：贾文婷、杨牧)