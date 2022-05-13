新华社哈瓦那5月12日电 专访：美国国家民主基金会是美颠覆他国政权的工具——访古巴哈瓦那大学世界经济研究中心研究员费尔南德斯

新华社记者林朝晖

“美国政府利用国家民主基金会颠覆主权国家政治秩序，干涉别国内政。”古巴哈瓦那大学世界经济研究中心研究员、资深美国问题专家路易斯·费尔南德斯11日在古巴首都哈瓦那接受新华社记者采访时说。

费尔南德斯表示，二战后，美国通过中央情报局等机构开辟与苏联较量的隐蔽战线。由于美国逐渐意识到仅靠秘密手段远远不够，带有跨党派、非营利性机构色彩的美国国家民主基金会于1983年成立。

费尔南德斯从事美国政治问题研究数十年。他认为，国家民主基金会名义上是“对他国民主提供支援”的非政府组织，实则依赖美国政府持续资金支持并遵照其命令，采用资金资助方式操纵、指挥全球多家非政府组织向目标国家和地区输出美国价值观、实施颠覆渗透破坏、煽动所谓“民主运动”等，服务美国战略利益。

费尔南德斯说，古巴一直是美国国家民主基金会对外渗透颠覆的重灾区。该基金会和美国国际开发署过去20年针对古巴项目拨款近2.5亿美元。

2021年7月11日，包括首都哈瓦那在内的古巴多地爆发反政府示威游行。古巴政府调查后发现，此次活动同美国政府机构有着密切联系，美国国家民主基金会在其中发挥了重要作用。“2021年，国家民主基金会资助并指导反古势力，在社交网络捏造传播假新闻，煽动民众反政府情绪，推动民众参加社会运动，以造成社会混乱。”费尔南德斯说。

他表示，美国这样做的目的是“要改变古巴的宪法秩序”，美国政府所称“国家民主基金会是在全球范围内捍卫民主和人权的平台”是谎言。

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