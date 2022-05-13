人民网讯 红十字国际委员会称，由于多年局势动荡和气候变化等原因，非洲萨赫勒地区国家1000多万人面临严重饥荒。

据在阿联酋迪拜出版的《宣言报》13日报道，红十字国际委员会12日指出，非洲萨赫勒地区有1050多万人面临严重饥荒，其原因是多年来该地区局势动荡和气候变化等。报道引用红十字国际委员会行动部主任多米尼克的话说，“在我们开展业务的一些国家，武装冲突不断，粮食安全形势异常严峻，这使人们陷入巨大灾难。”

红十字国际委员会表示，仅萨赫勒地区的马里、布基纳法索、尼日尔和毛里塔尼亚，就有数百万人流离失所成为难民。布基纳法索经常遭受恐怖袭击，局势非常不稳定，人道主义组织难以进行工作，180 多万人（该国人口的十分之一）不得不逃离家园。

报道说，红十字国际委员会上个月就曾指出，“持续的冲突、气候变化以及食品和燃料价格不断上涨使近四分之一的非洲人陷入饥饿。”红十字国际委员会呼吁当地政府严厉打击恐怖组织，稳定局势，国际社会应提供必要的援助。（安国章）

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