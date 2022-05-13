人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

非洲萨赫勒地区国家1000多万人面临严重饥荒

2022年05月13日16:51 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 红十字国际委员会称，由于多年局势动荡和气候变化等原因，非洲萨赫勒地区国家1000多万人面临严重饥荒。

据在阿联酋迪拜出版的《宣言报》13日报道，红十字国际委员会12日指出，非洲萨赫勒地区有1050多万人面临严重饥荒，其原因是多年来该地区局势动荡和气候变化等。报道引用红十字国际委员会行动部主任多米尼克的话说，“在我们开展业务的一些国家，武装冲突不断，粮食安全形势异常严峻，这使人们陷入巨大灾难。”

红十字国际委员会表示，仅萨赫勒地区的马里、布基纳法索、尼日尔和毛里塔尼亚，就有数百万人流离失所成为难民。布基纳法索经常遭受恐怖袭击，局势非常不稳定，人道主义组织难以进行工作，180 多万人（该国人口的十分之一）不得不逃离家园。

报道说，红十字国际委员会上个月就曾指出，“持续的冲突、气候变化以及食品和燃料价格不断上涨使近四分之一的非洲人陷入饥饿。”红十字国际委员会呼吁当地政府严厉打击恐怖组织，稳定局势，国际社会应提供必要的援助。（安国章）

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部