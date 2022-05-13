人民网北京5月13日电 （记者俞懿春）全球科技公司戴森创始人兼首席工程师詹姆斯·戴森撰写的新书《发明：詹姆斯·戴森创造之旅》近日正式发布中文版。日前，詹姆斯在接受人民网记者专访时，分享了对于失败、创造力和中国市场等问题的看法。

在新书中，詹姆斯回顾了自己在一次又一次失败和挫折中突破，创造出众多产品和核心技术的故事。“年轻人不必为没有经验而担忧，我希望他们在开创美好未来的征程上，收获灵感、得到鼓舞。”在谈及撰写新书的初衷时，詹姆斯说，应该鼓励年轻人成为实干家，解决实际问题，同时他希望有更多的年轻人学习工程和科学。

中国已经成功跨入创新型国家的行列，初创型企业如雨后春笋般涌现，优秀青年人才成为科技创新的主力军。2005年，詹姆斯设立了戴森设计大奖，今年是戴森设计大奖进入中国的第七年。该奖项面向全球设计和工程技术专业的在校生和应届毕业生开放，征集解决实际问题的设计方案。“多年来，我们收获了近1万个来自中国青年工程和设计人才的参赛作品。”詹姆斯说。

詹姆斯特意提到2018年中国区冠军作品“欧卡水面环保船”例子。他表示，这个由西北工业大学团队研制的智能机器人，旨在更有效和智能地清理小型水域漂浮物。之后，这支团队成立了一家初创企业，并且凭借获奖经历，与瑞典宜家家居连锁公司在英国开展合作，将水面清洁机器人成功投放到泰晤士河，吸引到更多商业伙伴的青睐。

“中国是戴森最大的市场之一，也是最令人兴奋和要求最严的市场之一。”在谈到中国市场时，詹姆斯坦言，“与一些西方国家相反，中国消费者热爱新技术且为之兴奋，这正是戴森深耕中国市场的原因。”与此同时，中国政府对知识产权的保护日益重视，也让戴森进入中国市场备受鼓舞。目前，戴森在中国组建了一支工程师团队，开设了戴森科技实验室，并于9个月前在珠海开始吸尘器本地化生产。首批中国生产的V12无绳吸尘器已于去年11月下线。建立本地工厂是戴森推动中国业务的第一步。“彰显了我们在中国持续深耕的信心和乐观态度，也是我们在2025年将产量和品类翻倍的全球目标之一。”詹姆斯说。

詹姆斯还在采访中提到“失败教育”的重要性，认为其应该成为学校教育的一部分。“我甚至鼓励大家在做实验的过程中欢迎失败，而不是避免失败，没有什么比亲眼看到一次测试失败更有启发性的了。”詹姆斯认为，从失败中吸取教训、汲取经验，十分具有挑战性和吸引力。

在采访的最后，詹姆斯透露，戴森目前正在着力进入机器人技术领域以及研究电池技术。“如果我们的未来将由马达主导，我们就需要合适的新技术电池来供电，这就是我们迫切需要在电池技术方面实现量子飞跃的契机。”

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