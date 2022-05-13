国际问题观察员 周勤

据路透社报道，4月25日，14名联合国人权独立专家发表声明，批评美国政府冻结阿富汗央行数十亿美元资产的行为，称这将导致阿富汗妇女的生存状况继续恶化。该声明指责美国设置障碍，阻止阿富汗使用其美元资产纾解本国人道主义危机，同时指出阿富汗目前正经历人道主义危机，占总人口约60%的2300万民众依赖粮食援助维持生存，妇女和儿童在此过程中受到的冲击更大。面对联合国专家的批评，美国国务院新闻发言人辩称，联合国专家的声明存在“严重错误”，称阿富汗临时政府的统治导致了阿富汗妇女生活困难，并为拜登政府擅自处置阿富汗美元资产进行辩解。

在铁的事实面前，美国的狡辩和抵赖都是苍白无力的。美国虽然从阿富汗撤军了，但并没有停止对阿富汗的“战争”。美国及其盟友强加给阿富汗的一系列制裁，斩断了阿富汗的“活命钱”和“救命钱”，造成阿富汗出现严峻的经济困难和大范围的人道主义灾难，让本已极端穷困的阿富汗陷入更严重的混乱和危机之中。

阿富汗是世界最不发达经济体之一，2021年GDP仅为198.1亿美元，生存和发展严重信赖国际援助，国际援助对阿富汗而言是一笔至关重要的“活命钱”。2021年8月以来，受美国制裁影响，多个国际组织和西方国家停止了对阿富汗的援助。据路透社2021年8月报道，国际货币基金组织（IMF）表示，阿富汗今后将不能获得该组织的各种资源，包括原计划分发给阿富汗的价值4.5亿美元特别提款权（SDR）。德国、芬兰、瑞典等援助大国纷纷暂停对阿富汗援助。国际评级机构惠誉估计阿富汗当年GDP恐将萎缩近10%。

阿富汗是世界上最贫穷的国家之一，其在海外的美元资产和海外汇款对阿富汗而言是维系生计的“救命钱”。据美国统计，阿富汗央行在美国存储了超过70亿美元资产。美国对阿富汗实施严厉的金融制裁，擅自处置阿富汗央行70亿美元资产，赤裸裸地抢劫阿富汗的“救命钱”，对阿富汗是致命一击。另据世界银行数据显示，2020年，从海外汇款至阿富汗境内的资金总额占其GDP的近4%，约为8亿美元。美国对阿富汗实施制裁后，西联汇款等跨境汇款机构停止向阿富汗提供汇款服务。阿富汗因制裁难以使用其海外美元资产并获得海外汇款，导致外汇严重短缺，无法进口食品、药品等必需品，大多数援助组织难以开展工作，使阿富汗严峻的人道主义危机雪上加霜。

2022年2月举行的一次美国国会听证会上，国际救援委员会（The International Rescue Committee)主席、英国前外交大臣大卫·米利班德（David Miliband）表示，阿富汗饥荒危机的直接原因是，2021年8月以来国际社会切断资金流向阿富汗公私部门的政策。共同出席听证会的国际危机组织（International Crisis Group）顾问格雷姆·史密斯（Graeme Smith）表示，美国应该解决造成阿富汗人饥饿的根源，即西方经济制裁引发的阿富汗经济崩溃。联合国儿童基金会（UNICEF）也指出，由于失去几十亿美元国际援助，阿富汗经济陷入困境，导致全国近半数儿童营养不良，其中约320万5岁以下儿童因严重营养不良面临死亡威胁。联合国驻阿富汗人道主义协调员在一份声明中说：“令人震惊的是，95%的人口没有足够的食物，在女性为户主的家庭中，这一比例上升到几乎100%。”联合国开发计划署预计，到2022年，贫困将严重影响阿富汗90%以上人口的生活。

今年3月10日，《今日美国》刊文批评美国对阿富汗的制裁措施，称不人道的制裁措施不仅给阿富汗人民带来了灾难，同时也为恐怖主义制造了土壤。另有预测认为，美国从阿富汗撤军后，对其实施经济制裁导致的平民死亡人数可能将超过20年阿富汗战争造成的平民死亡人数的总和。

以上种种行为，将美国的虚伪和残酷暴露无遗。美国在阿富汗欠下的，是久违的公道。

(责编：王禹蘅、常红)