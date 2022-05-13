新华社阿克拉5月12日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：连日来，南部非洲地区新冠疫情出现反弹。纳米比亚、博茨瓦纳、赞比亚等国纷纷发出警示，呼吁民众加强疫苗接种，以应对疫情重新抬头之势。

非洲疾病预防控制中心的数据显示，截至12日晚，非洲累计新冠确诊病例11526934例，累计死亡252485例。

世界卫生组织非洲区域办事处应急负责人萨拉姆12日在刚果（布）首都布拉柴维尔举行的线上发布会上说，受新冠变异病毒奥密克戎毒株新亚型和非洲多国放松防控措施的影响，南部非洲地区近期出现疫情反弹，各国应保持警惕，加强疫苗接种以及对新冠病毒的检测、对密切接触者的追踪及监测工作，以应对可能出现的新一波疫情。

世卫组织非洲区域办事处12日发布的公报说，在截至5月8日的一周内，南部非洲地区新增新冠确诊病例约4.6万例，较上一周增加了32%。其中，受奥密克戎毒株新亚型影响，南非单周新增感染人数在过去3周内增长了3倍。纳米比亚和斯威士兰的单周新增感染人数也出现了反弹。

纳米比亚卫生和社会服务部11日在声明中说：“一个令人忧心的情况是，我们仍然观察到很大比例的未接种疫苗的人感染、住院，甚至需要重症监护。”

面对疫情重新抬头之势，多个非洲国家继续呼吁民众加强疫苗接种，遏制疫情蔓延。

博茨瓦纳卫生部官员10日发出警告，尚未接种新冠疫苗的民众感染后发展成重症的风险更高，鼓励民众在接种两剂新冠疫苗后遵医嘱接种加强针。

赞比亚卫生部常务秘书拉克森·卡松卡12日表示，赞比亚卫生部将从14日开始在全国范围内发起为期10天的新冠疫苗接种行动，以提高接种率。

非洲疾控中心主任约翰·肯格松12日表示，未来，只有确保非洲地区至少70%的人口完全接种疫苗，才有可能控制住疫情。“非洲今明两年还会遭遇疫情的反复，我们需要继续努力防治新冠，直到新冠病毒完全得到控制。”（执笔记者：许正；参与记者：汪平、史彧、张玉亮、滕军伟、陈诚、田耘）

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