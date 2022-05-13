新华社圣地亚哥5月12日电（记者尹南 张笑然）科兴控股（智利）有限公司12日在位于智利首都大区的基利库拉举行疫苗工厂开工仪式，该厂建成后疫苗年产能将达到5000万剂。

科兴控股（智利）有限公司总经理姜德玉在开工仪式上介绍，公司注册成立于2021年9月10日，总投资1亿美元，工厂厂区占地面积超过21000平方米，工厂将致力于疫苗灌装与生产，主要产品包括新冠疫苗、甲肝疫苗及流感疫苗等，助力智利实现疫苗产业化。

姜德玉说，科兴智利现已逐步搭建起运营体系，持续招聘本地员工，开展合作研发，完善技术人员培训，建立技术平台，将为智利和拉丁美洲人民提供更多公共卫生健康产品，持续护航生命与健康。

智利科技部长萨拉萨尔在仪式上说，智中科学界的合作卓有成效，促成了科兴智利疫苗工厂项目。智利恢复了中断约20年的疫苗生产具有战略意义，这不仅会增进智利经济多元化，还将推动中长期知识和科技产业交流。

中国驻智利大使牛清报通过视频讲话向科兴智利疫苗工厂开工仪式表示祝贺。他说，科兴疫苗是智利最早批量获得的新冠疫苗，在去年上半年助力智利成为世界上疫苗接种最快的国家之一。中智两国携手抗疫，特别是在疫苗研发和使用领域的高效合作，是中智全面战略伙伴关系的亮点，也是国际抗疫合作的典范，生动诠释了人类卫生健康共同体理念。

科兴疫苗是智利2021年2月起启动的全国大规模新冠疫苗接种的主打疫苗，在智利接种总剂次已超过2600万。

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