人民网里约热内卢5月12日电 （记者毕梦瀛、陈一鸣）当地时间5月12日，中国-巴西农业科技产业园区项目在巴西米纳斯吉拉斯州帕拉卡图市政府会议厅顺利签约。中国驻里约热内卢总领事田敏、米纳斯州州长罗米奥·泽马出席仪式。

帕拉卡图市市长伊戈尔·桑托斯、隆平农业发展股份有限公司总经理施亮、隆平巴西总经理阿尔迪尼尔·斯加尔博萨共同签署了“中国-巴西农业科技产业园区建设合作协议”。

田敏在发言中指出，隆平发展在巴西建设的“中国-巴西农业科技产业园区”为中巴及金砖国家间的合作提供了良好的示范，得到金砖国家的广泛赞许，园区的建设是金砖各方“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的务实举措，为共同实现更加强劲、绿色、健康的全球发展做出贡献。

罗米奥·泽马在签约仪式上表示，近年来州政府致力于民众的福祉，强调了政商合作的重要性，其公路等基础设施的建设将大幅度地改善企业的运输条件，进一步带动未来米纳斯州的农业发展。

施亮表示，该项目将逐步在南美形成产业集群，为中国和巴西创造新的发展机遇，并提升农业综合竞争力。园区还将融合精准农业、田间监测和测绘以及其它先进的农业技术。这些技术将对大型生产企业以及家庭农业产生积极影响。

伊戈尔·桑托斯希望园区给本市带来更多的机遇。他强调：“隆平在帕拉卡图市进行的业务和投资规模的调整，与我们大力重组本市的可持续经济发展的构想高度吻合。” 帕拉卡图市已经准备好迎接符合期待的投资者，成为志同道合的合作伙伴。

园区由隆平发展联合其全资子公司隆平巴西共同建设，致力于打造中国种业海外桥头堡、带动中国种业企业在南美的抱团发展、建设南美最大的玉米、大豆种子研发中心和供应集群。作为中方独资建设的农业产业园区，历经多年发展，已在巴西形成2个种子加工厂、10个研发站点的基础设施布局。2021-2022年，公司扩大投资建设2个种子加工厂、3个种子储藏冷库，预计今年下半年可全部投产使用。

中国高校、企业以及国际组织也陆续在园区落户, 例如华南农业大学大豆品种巴西育种基地、中国-拉丁美洲农业科技教育创新联盟、苏州极目机器人科技有限公司的全资子公司巴西极目等。

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