新华社华盛顿5月12日电（记者熊茂伶）美国国会参议院12日以80票赞成、19票反对的结果通过了鲍威尔连任美国联邦储备委员会主席的提名，同意其开始为期四年的第二个美联储主席任期。

鲍威尔1953年2月出生于美国首都华盛顿，2012年5月开始担任美联储理事，在特朗普任内被提名为美联储主席，2018年2月接替耶伦掌舵美联储。

美国总统拜登去年11月提名鲍威尔连任美联储主席，但参议院在其他美联储官员的提名事项上存在分歧，鲍威尔的连任投票表决遭到延误。今年2月，美联储宣布鲍威尔为临时主席，让鲍威尔在第一个四年任期结束后得以继续履行职责。

鲍威尔任内经历了新冠疫情对美国经济和金融市场的冲击。2020年年初，他领导的美联储将联邦基金利率目标区间下调至零至0.25%的超低水平，实施量化宽松政策，向市场注入大量流动性。鲍威尔和白宫官员去年的“通胀暂时论”招致了批评，一些经济学家认为美联储应对通胀行动过于迟缓。

为了应对美国40年来最严峻的通胀局面，今年以来，美联储在加息、缩表上“快步走”，不少专家因此警告美国经济面临衰退风险。分析人士认为，带领美联储收紧货币政策并实现经济平稳运行是鲍威尔第二任期的极大挑战。

除鲍威尔外，参议院此前还批准了密歇根州立大学经济学教授莉萨·库克和戴维森学院经济学教授菲利普·杰斐逊担任美联储理事的提名。4月下旬，参议院批准了美联储理事布雷纳德担任美联储副主席的提名。

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