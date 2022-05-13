新华社联合国5月12日电 中国常驻联合国代表团12日在第76届联合国大会行政和预算委员会（第五委员会）第二次续会上就“投资预防和建设和平”议题发言，就联合国建设和平融资阐明立场。

中方认为，联合国应不断创新伙伴关系，拓展建设和平融资渠道。目前情况下，建和融资模式的任何调整和创新，不应改变根据联大和安理会决议规定的建设和平基金的自愿性质，不应弱化发达国家作为主要出资方的历史责任。传统捐资方要继续承担建和融资的首要责任。

中方指出，联合国要厘清现有建和授权安排。建和基金由联大和安理会决定设立。调整建和基金融资模式，应事先得到联大和安理会的政治授权。不少会员国都认为，在当前情况下讨论用摊款支持建和基金的提议尚不成熟，也超出了第五委员会工作范围，不符合联合国预算和财务规则。

中方强调，联合国要切实按照联合国预算和财务规则制定建和工作所需预算。建和基金要避免重复劳动，以免和政治特派团与维和行动已经开展的建和工作相互“踩脚”，防止浪费资源，也要避免给会员国增加不必要的财政负担。

中方还说，中方作为联合国第二大会费国与维和摊款出资国，为联合国建和领域工作作出重要贡献。中方愿同各方一道以积极和建设性姿态参与磋商。

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