新华社曼谷5月13日电 题：美国搞“小圈子”挑动对立不得人心

新华社记者林昊

一度推迟的美国—东盟领导人会议12日至13日在美国华盛顿举行。美国借机推销其所谓“印太战略”围堵中国，同时在俄乌局势等问题上施压东盟国家。美国遏华反俄图谋和霸道行径引起东南亚地区不少国家的警惕和抵制。

会议本身充满了霸权主义色彩，日程安排等细节充分暴露了美国的霸道做派。美方声称峰会“将彰显美国对东盟的持久承诺”，试图表现美国对于与东盟关系的重视，但围绕峰会日期和具体日程，美方的安排缺乏对东盟国家的尊重，引发东盟国家不满，峰会从原定3月推迟到5月。柬埔寨首相助理大臣高金华在峰会前夕表示，东盟国家领导人应该得到尊重以及平等对待，如果美国政府确实希望提升与东盟的关系，那么美国总统拜登应该在峰会上多花时间，而不是连与东盟国家领导人的双边会见都不愿意安排。

人们看到，美国搞的会议往往不是“建设性”的，而是“毁坏性”的。美国针对中国提出的所谓“印太战略”，一边声称要维护地区“自由开放”、尊重东盟在区域事务中的中心地位，一边却通过 “三边安全伙伴关系”“四边机制”构建封闭排他的地缘政治“小圈子”，挑动地区国家间对立对抗，冲击以东盟为中心的区域合作架构，破坏东盟内部团结，对地区合作和发展构成严重威胁，其背后维护霸权的私心早已为东盟国家所知。马来西亚和印度尼西亚已经公开警告“三边安全伙伴关系”可能引发地区军备竞赛。

美方近期不断鼓吹“印太经济框架”，企图借此补足其“印太战略”中的“短板”。但美国战略与国际问题研究中心一项调查显示，不少东盟国家担心美国在框架中的“索取”远多于“付出”，更质疑框架是为实现美国自身利益的政治操弄，而不是真心实意的经济合作倡议。

此次会议另一个目的就是在俄乌问题上加大对俄罗斯施压力度。俄乌冲突爆发以来，美国要求东盟国家一道谴责和制裁俄罗斯，但地区绝大部分国家并不买账。东盟国家坚持独立自主的外交方针，积极呼吁通过谈判对话解决当前危机，并在美西方多次在联合国发起针对俄罗斯决议的投票表决中表达自身立场。美国在俄乌冲突升级前煽风点火、冲突升级后又火上浇油，更让不少东盟人士警惕美国挑动冲突随后从中渔利的把戏。泰国副总理兼外长敦今年4月访华期间，中泰两国就乌克兰问题共同发声，一致支持俄乌持续和谈、呼吁珍惜亚洲地区得来不易的和平发展局面。

美国逼迫地区国家加入其发起的地区对抗、在地缘政治中“选边站队”的做法，与东盟国家希望维持与各方良好关系、维护地区和平稳定、实现经济持久发展的意愿背道而驰。美国发动贸易战、“毁约退群”等单边主义行径，严重影响地区正常贸易往来和供应链产业链稳定，也对许多东盟国家的经济造成冲击。美国一段时间以来展现的冷战思维和各种霸道行径早已引发东盟国家警惕，其唯我独尊的作风不得人心，只会让美国试图努力维持的霸权加速衰落。

当下，新冠疫情阴霾仍笼罩全球，世界还面临着气候变化等诸多挑战。历史一再证明，可能引发地区分裂、导致动荡紧张、威胁地区和平稳定的霸权行径必定受到地区国家的共同抵制，奉劝美方放弃冷战思维，秉承开放包容心态，多做有利于地区和世界和平、稳定和发展的事。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)