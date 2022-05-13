新华社北京5月13日电（国际观察）俄乌冲突“世界冲击波”之金融篇——金融秩序遭遇重创 美元霸权受到反噬

新华社记者樊宇

“制裁本该重创卢布，为什么卢布汇率反而创两个月新高？”美国《财富》杂志网站一篇文章提出这样一个问题。

俄乌冲突升级以来，美国等西方国家对俄罗斯实施极端金融制裁措施，试图将俄隔绝于全球金融体系之外，导致俄卢布汇率一度暴跌。然而，在俄方采取一系列反制行动后，卢布对美元汇率一路走强，很快收复全部失地。

在军事较量背后，激烈的金融搏杀正以无声的方式上演。从全球范围来看，在制裁与反制裁的持续冲击下，国际市场剧烈动荡，全球金融秩序遭受重创，美元霸权的根基正在受到反噬。

冲击国际金融秩序

俄特别军事行动开始以来，美国及其盟友大幅升级对俄金融制裁措施，包括冻结俄大型国有金融机构在美资产，限制俄使用美元、欧元、英镑和日元进行商业交易的能力，将部分俄银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外，冻结俄央行资产并禁止与其交易等。美国政府还禁止俄动用存在美国金融机构的外汇来偿还债务，并打算以立法形式为没收俄富豪海外资产的行动授权。

受制裁影响，俄卢布对美元汇率3月上旬一度跌至150左右比1，股市也因暴跌而暂停交易。此后，俄央行大幅上调基准利率，并要求“不友好国家和地区”以卢布结算天然气贸易。在一系列金融稳定措施推动下，卢布对美元汇率强劲反弹，至5月上旬已突破70比1。俄股市也于3月底恢复交易并持续反弹。

虽然俄金融市场暂时稳定下来，但从全球范围来看，在俄乌冲突和西方对俄制裁冲击下，国际金融市场面临的风险有增无减。

美联储自今年3月开启加息周期，随着通胀形势加剧，一些美联储官员表示支持采取更激进的加息策略。国际货币基金组织在日前发布的《世界经济展望报告》中指出，一些经济体开始收紧货币政策以应对通胀问题，这导致国际融资成本上升，金融风险加剧，有可能引发一些国家的债务危机。

在美国货币政策收紧的影响下，不少新兴市场经济体近来出现明显资金外流迹象，本国货币不同程度贬值，债务偿还压力加大。印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯表示，全球金融市场对发达国家货币政策的调整感到不安。大多数新兴市场经济体都陷入了以资本外流和债券收益率上升为特征的避险情绪漩涡中。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃认为，由于发达经济体收紧货币政策，新兴市场和发展中经济体面临的风险增加，包括借贷成本上升、资本外流等。

美元霸权受到反噬

西方采取极端措施对俄进行金融制裁和金融孤立，不仅破坏国际金融市场稳定，也成为改变国际金融秩序的催化剂，推动国际货币体系、全球金融格局发生深刻演变，而这也在反噬美元霸权的根基。

一方面，制裁使美元的使用受到限制。美国太平洋论坛研究员阿基尔·拉梅什指出，对于俄罗斯小麦和能源的主要进口国来说，寻找替代方案和建立替代供应链需要时间和资本，因此它们大多选择通过不同机制规避西方对俄制裁，包括采取易货贸易的方式和使用本国货币而非美元进行交易。国际货币基金组织第一副总裁戈皮纳特表示，西方对俄金融制裁可能导致全球金融体系更加“碎片化”。“我们已经看到，一些国家正在就以何种货币进行贸易结算重新谈判。”

另一方面，制裁使美元的安全性受到质疑。西方国家冻结高达数千亿美元的俄外汇储备资产，从根本上动摇了全球市场中的信任关系，让各国更重视储备资产安全性并考虑避险选项。美国《华尔街日报》刊文指出，目前发展中国家78%的国际储备为外汇资产。长期以来，这些储备被视为“存钱罐中的储蓄”，但西方近来一系列制裁措施表明，这些外汇储备可以随时被“夺走”。对于企业来说，也有这方面的担忧。“任何国家的企业在某个时候都可能成为华盛顿的制裁目标。现在，它们在将资产留在美国前会三思而后行。”美国纽约市立大学客座教授、世界银行前经济学家布兰科·米拉诺维奇说。

美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔认为，从长期来看，美国政府财政赤字大幅扩张、滥用金融制裁以及欧元等储备货币地位提升，都将对美元地位构成挑战。拉梅什也认为，随着世界走向多极化，美国已不再是世界上最大的贸易国，美元的实力和地位会同步减弱。“问题在于美元将在何时丧失全球货币体系的主导地位，而不在于是否会丧失。”

事实上，近年来美元的地位已经在逐步下滑，而俄乌冲突后西方的极端制裁则加快了这一进程。国际货币基金组织数据显示，2021年第四季度，美元在全球央行国际储备中的份额降至58.81%，创26年来新低。最近，美国的铁杆盟友以色列在历史上首次将加元、澳元、日元和人民币纳入其外汇储备，同时将减持美元和欧元，以使外汇储备多样化。巴西央行今年3月底公布的报告显示，过去一年来，美元在巴西外汇储备中的占比从86.03%降至80.34%，欧元占比从7.85%降至5.04%，而人民币占比则从1.21%上升至4.99%，成为第三大外汇资产。

可见，美国主导西方国家对俄实施的极端金融制裁正在反噬美国自身，导致美元霸权根基失稳，加快国际储备货币格局的多元化。美国考尔德伍德资本公司对冲基金经理迪伦·格莱斯说，西方对俄金融制裁是前所未见的“大规模货币武器化”行动。然而，“这张牌你只能出一次。这是货币史上的一个转折点：美元霸权的终结”

(责编：苏缨翔、徐祥丽)