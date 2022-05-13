在尼中资企业和人员安全工作专题会议使馆分会场。中国驻尼日利亚使馆供图

人民网阿布贾5月12日电 （记者姜宣）12日，中国驻尼日利亚使馆召开在尼中资企业和人员安全工作专题视频会议，分析研判当前安全形势并部署加强近期工作。中国驻尼日利亚大使崔建春、驻拉各斯总领事储茂明、公安部工作组组长尹国海及全体成员，在尼中资企业代表、侨胞代表、领事协助志愿者等120余人与会。

崔建春指出，在尼企业和人员必须始终保持清醒头脑，紧绷安全之弦，拧实安全之阀，筑牢安全之盾。既要防范当地安全风险，也要做好企业安全生产和当地环境保护。要切实把安全责任落实到位，全面动员、全面部署，以时不我待的精神、分秒必争的行动抓实抓细各项安全工作，坚决筑牢安全屏障。

崔建春强调，要牢固树立“四个意识”，增强辩证思维能力，用发展的眼光看待尼安全问题，既区分阶段、把握过程，又立足当前、着眼长远，力求做到事半功倍。既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要有打好抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。要在落实“减停转撤”要求和“管打防拓”方针的基础上，抓住机遇，积极拓展业务，实现企业的可持续发展。相信大家心往一处想，劲往一处使，就一定能凝聚起共同发展合力，创造并维护好在尼安全环境。

尹国海表示，公安部工作组与尼方强力部门建立了顺畅的合作关系，推动成功打掉了一批绑架犯罪团伙，解救了多名被绑中国公民。即将到尼轮换的工作组将继续与尼有关各方加强沟通配合，促进双方情报和线索交流，深化执法安全合作，共同维护在尼中国公民安全及权益。

储茂明表示，各企业要在思想上高度重视安全问题，在措施上要准备充分、应急到位、切实落实。各企业间要互通信息，加强与驻尼使领馆的联系和报备，重视与当地政府、社区合作，重视当地环境保护，积极履行社会责任。

驻尼日利亚使领馆召开在尼中资企业和人员安全工作专题视频会议截屏。中国驻尼日利亚使馆供图

工作组结合近期涉中国公民绑架案件情况，重点分析了我企业面临安全风险及存在薄弱环节，就进一步加强防范和处置提出了意见建议。

尼日利亚中国总商会安全运营会长单位中土尼日利亚公司介绍了安全体系建设有关情况。与会企业代表围绕当前形势并结合自身所在地区情况、企业经营状况发言。

(责编：王禹蘅、常红)