新华社哈拉雷5月12日电（记者张玉亮）卢萨卡消息：赞比亚总统希奇莱马12日表示，赞比亚和中国在经济、文化和安全等领域合作成果丰硕，赞方愿学习中国发展经验并开展经济合作，两国合作无上限。

中国新任驻赞比亚大使杜晓晖当天向希奇莱马递交国书，随后双方进行了友好交谈。

希奇莱马说，赞中友谊源远流长，利益联系紧密，在经济、文化和安全等领域合作成果丰硕。他感谢中国为赞比亚抗击新冠疫情提供的巨大帮助，表示赞方愿学习中国发展经验并开展经济合作，两国合作无上限。赞比亚将继续维护两国及两国人民的良好关系，不断巩固友谊之基。

杜晓晖表示，中赞“全天候友谊”由两国老一辈领导人亲手缔造，经过代代传承日益深入人心。建交以来，两国始终奉行相互尊重、平等互利的原则，照顾彼此核心利益和重大关切，推动合作成果广泛惠及两国人民，维护国际公平正义和发展中国家共同利益。中方高度重视中赞关系，愿同赞方一道，用好共建“一带一路”和中非合作论坛两大平台，进一步拓展两国友好互利合作，不断提升中赞关系水平，更好造福两国和两国人民。

杜晓晖于4月17日抵赞履新。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)